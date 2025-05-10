Убийца детей в Саутпорте напал на тюремного надзирателя, сообщили Sky News
Sky News: убийца детей в Саутпорте напал на тюремного надзирателя
Тюрьма в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Осужденный и отбывающий наказание за смертельное нападение на детей в британском Саутпорте Аксель Рудакубана напал на тюремного надзирателя, полиция ведет расследование инцидента, сообщает телеканал Sky News.
Ранее суд приговорил Рудакубану к пожизненному сроку по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. До этого он признал в суде вину в убийстве троих детей, покушении на убийство десяти человек, владении оружием, изготовлении рицина и хранении "подготовительного руководства" "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне вынесения приговора депутаты от правой партии Reform UK Руперт Лоу и Ли Андерсон призвали начать обсуждение вопроса о возвращении смертной казни "в исключительных обстоятельствах".
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"Полиция расследует предполагаемое нападение на сотрудника тюрьмы Белмарш, совершенное убийцей троих детей из Саутпорта Акселем Рудакубаной", - говорится в материале.
По информации телеканала, сотрудник тюрьмы был госпитализирован, однако получил лишь легкие травмы. Указывается, что заключенный, предположительно, нагрел воду в чайнике своей камеры, после чего облил кипятком надзирателя.
В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Виновником преступления оказался юноша по имени Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в руандийской семье.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.
* Запрещенная в России террористическая организация