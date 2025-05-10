https://ria.ru/20250510/braziliya-2016180901.html

Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике

Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике

Россия - важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией, заявил бразильский... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:03:00+03:00

2025-05-10T11:03:00+03:00

2025-05-10T11:03:00+03:00

россия

бразилия

луис инасиу лула да силва

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия - важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. "Мы хотим нарастить дискуссии по экономике с Россией. Россия - важный партнер для нас в том, что касается нефти, газа и малых ядерных реакторов. Это поразительное новшество, для того, чтобы у нас энергия могла быть гарантированно всегда", - сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015458958.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бразилия, луис инасиу лула да силва, экономика