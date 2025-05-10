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Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике - РИА Новости, 10.05.2025
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11:03 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016180901.html
Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике
Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике
Россия - важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией, заявил бразильский... РИА Новости, 10.05.2025
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2025-05-10T11:03:00+03:00
россия
бразилия
луис инасиу лула да силва
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия - важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. "Мы хотим нарастить дискуссии по экономике с Россией. Россия - важный партнер для нас в том, что касается нефти, газа и малых ядерных реакторов. Это поразительное новшество, для того, чтобы у нас энергия могла быть гарантированно всегда", - сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.
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россия, бразилия, луис инасиу лула да силва, экономика
Россия, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Экономика
Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике

Да Силва назвал РФ важным партнером по нефти, газу и малым ядерным реакторам

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия - важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
"Мы хотим нарастить дискуссии по экономике с Россией. Россия - важный партнер для нас в том, что касается нефти, газа и малых ядерных реакторов. Это поразительное новшество, для того, чтобы у нас энергия могла быть гарантированно всегда", - сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
7 мая, 10:07
 
РоссияБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваЭкономика
 
 
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