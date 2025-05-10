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"Двое суток до хаоса". Что угрожает планете больше, чем ядерная война - РИА Новости, 10.05.2025
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09:34 10.05.2025
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"Двое суток до хаоса". Что угрожает планете больше, чем ядерная война
"Двое суток до хаоса". Что угрожает планете больше, чем ядерная война - РИА Новости, 10.05.2025
"Двое суток до хаоса". Что угрожает планете больше, чем ядерная война
Что произойдет, если весь мир внезапно погрузится во тьму? Как долго сможет функционировать общество без электричества — день, неделю, месяц? События апреля... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:34:00+03:00
2025-05-10T09:34:00+03:00
технологии
испания
португалия
квебек (провинция)
fema
ford motor
наса
gps
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Что произойдет, если весь мир внезапно погрузится во тьму? Как долго сможет функционировать общество без электричества — день, неделю, месяц? События апреля 2025 года в Европе показали, насколько хрупкой стала наша цивилизация. Уже через двое суток Испания и Португалия балансировали на грани социального коллапса. А ведь это был лишь региональный сбой. Что ждет человечество при глобальном блэкауте, и почему ученые считают его более вероятным, чем когда-либо прежде?Три всадника технологического апокалипсисаСпециалисты выделяют три основных сценария, способных погрузить планету во тьму. Главную угрозу представляют солнечные бури. В 1859 году событие Кэррингтона буквально сожгло телеграфные системы, а в 1989-м из-за солнечной вспышки 6 миллионов человек в Квебеке на 12 часов остались без света.Ученые предупреждают: в 2025 году наступил пик 25-го солнечного цикла. Мощная буря способна вывести из строя трансформаторы, спутники и системы GPS одновременно на всей планете. Еще в 2023 году NASA предупреждало об "интернет-апокалипсисе" из-за растущей солнечной активности.Вторая угроза — кибератаки. В 2015 году хакеры оставили без света 230 тысяч украинцев на 6 часов. Когда в апреле 2025 года внезапно исчезло 10 ГВт мощности в Испании и Португалии, первой версией была именно кибератака. Взаимосвязанность европейских энергосетей делает их идеальной мишенью для хакеров.Третий сценарий — технические сбои и аномальные природные явления. Апрельский блэкаут 2025 года в итоге объяснили "индуцированной атмосферной вибрацией" — редким явлением, вызванным резкими перепадами температуры.Испанская репетиция конца светаВечером 28 апреля 2025 года миллионы жителей Испании, Португалии, Андорры и части Франции оказались в темноте. Метро остановилось, поезда замерли между станциями, аэропорты прекратили работу, светофоры погасли. Люди выламывали двери вагонов метро, чтобы выбраться на поверхность.Wi-Fi и сотовая связь пропали через несколько часов. Больницы перешли на генераторы, но запасы топлива таяли на глазах. Заводы SEAT, Ford и Repsol остановились, магазины потеряли тонны продуктов. Экономические потери только для Испании оценили в 4,5 миллиарда евро за 36 часов блэкаута.Этот случай — лишь бледная тень того, что может произойти при глобальном отключении энергии. Но даже он продемонстрировал, насколько быстро современное общество может скатиться к границе коллапса.Обратный отсчет выживанияКак быстро разрушится цивилизация без электричества? Специалисты по чрезвычайным ситуациям дают неутешительный прогноз.Первые 1-3 дня — начальный хаос. Останавливается водоснабжение (насосы не работают), магазины закрываются, начинаются пробки и паника. Больничные генераторы еще работают, но топливо заканчивается. Появляются первые случаи мародерства.Через неделю происходит коллапс инфраструктуры. Транспорт встает из-за отсутствия топлива (электронасосы на АЗС не работают). Продукты портятся, запасы истощаются. Без связи и интернета правительства теряют контроль над ситуацией. По данным FEMA, 90% населения столкнется с нехваткой еды и воды.Через месяц общество находится на грани распада. Города пустеют, люди бегут в сельскую местность. Зимой смертность от переохлаждения может достигать 30% (данные Красного Креста). Летом вспыхивают эпидемии из-за загрязнения воды и антисанитарии.Когда завтра наступит вчераСамое страшное в глобальном блэкауте — не просто отсутствие света, а стремительный откат цивилизации на столетия назад. Без электричества останавливается все: от банковских систем до канализации.В США и Канаде в 2003 году из-за программной ошибки 50 миллионов человек оставались без света двое суток. Результат — миллиарды долларов ущерба и массовые беспорядки. А ведь тогда мир был намного менее зависим от цифровых технологий, чем сейчас.Парадокс современного общества в том, что мы создали высокие технологии, но не продумали их отказоустойчивость. Трансформаторы, поврежденные солнечной бурей, невозможно заменить быстро — их производство и установка занимают от 6 до 12 месяцев. А при глобальном блэкауте нет гарантии, что заводы по производству этих трансформаторов вообще смогут работать.Невозможное возможно"Это не может произойти со мной" — так думает большинство людей о глобальных катастрофах. Жители Квебека в 1989-м, Индии в 2012-м (700 миллионов человек без света) и Испании в 2025-м тоже так думали.Дэвид Уоллес, эксперт по энергетической безопасности из Fast Company, оценивает потенциальные потери от глобального блэкаута в триллионы долларов. Но финансовые потери — ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, которая может разразиться в густонаселенных городах, полностью зависимых от электроэнергии.Самое тревожное, что восстановление после действительно серьезного блэкаута может занять не дни или недели, а месяцы или даже годы. После сравнительно небольшого сбоя в 2003 году США потратили 6 миллиардов долларов только на ремонт сетей.Свет в конце тоннеляОзначает ли все это, что глобальный блэкаут неизбежно приведет к краху цивилизации? Не обязательно. Энергетические компании и правительства осознают угрозу и принимают меры.После испанского блэкаута 2025 года Европейский союз начал разрабатывать чрезвычайные процедуры для защиты критически важной инфраструктуры. Энергетические компании отслеживают солнечную активность и создают резервные системы.Но эксперты сходятся во мнении: 100%-ной защиты от глобального блэкаута не существует. Вероятность такого события низкая, но его последствия катастрофические. В странах с продвинутой инфраструктурой (Япония, Германия) общество может продержаться дольше, но и там крах неизбежен при длительном отсутствии электричества.Современная цивилизация — чудо технологий, но в то же время хрупкий карточный домик. И чем сложнее становятся наши системы, тем более уязвимыми они становятся для глобальных сбоев. Возможно, пришло время задуматься не только о том, как предотвратить блэкаут, но и о том, как выжить, когда весь мир погрузится во тьму.
испания
португалия
квебек (провинция)
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технологии, испания, португалия, квебек (провинция), fema, ford motor, наса, gps
Технологии, Испания, Португалия, Квебек (провинция), FEMA, Ford Motor, НАСА, GPS

"Двое суток до хаоса". Что угрожает планете больше, чем ядерная война

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтключенные светофоры на перекрестке улиц Севастопольская и Ульянова в Симферополе
Отключенные светофоры на перекрестке улиц Севастопольская и Ульянова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Что произойдет, если весь мир внезапно погрузится во тьму? Как долго сможет функционировать общество без электричества — день, неделю, месяц? События апреля 2025 года в Европе показали, насколько хрупкой стала наша цивилизация. Уже через двое суток Испания и Португалия балансировали на грани социального коллапса. А ведь это был лишь региональный сбой. Что ждет человечество при глобальном блэкауте, и почему ученые считают его более вероятным, чем когда-либо прежде?

Три всадника технологического апокалипсиса

Специалисты выделяют три основных сценария, способных погрузить планету во тьму. Главную угрозу представляют солнечные бури. В 1859 году событие Кэррингтона буквально сожгло телеграфные системы, а в 1989-м из-за солнечной вспышки 6 миллионов человек в Квебеке на 12 часов остались без света.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочий за пультом управления на электростанции в центральной Украине
Рабочий за пультом управления на электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочий за пультом управления на электростанции в центральной Украине
Ученые предупреждают: в 2025 году наступил пик 25-го солнечного цикла. Мощная буря способна вывести из строя трансформаторы, спутники и системы GPS одновременно на всей планете. Еще в 2023 году NASA предупреждало об "интернет-апокалипсисе" из-за растущей солнечной активности.
Вторая угроза — кибератаки. В 2015 году хакеры оставили без света 230 тысяч украинцев на 6 часов. Когда в апреле 2025 года внезапно исчезло 10 ГВт мощности в Испании и Португалии, первой версией была именно кибератака. Взаимосвязанность европейских энергосетей делает их идеальной мишенью для хакеров.
Третий сценарий — технические сбои и аномальные природные явления. Апрельский блэкаут 2025 года в итоге объяснили "индуцированной атмосферной вибрацией" — редким явлением, вызванным резкими перепадами температуры.
© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025

Испанская репетиция конца света

Вечером 28 апреля 2025 года миллионы жителей Испании, Португалии, Андорры и части Франции оказались в темноте. Метро остановилось, поезда замерли между станциями, аэропорты прекратили работу, светофоры погасли. Люди выламывали двери вагонов метро, чтобы выбраться на поверхность.
Wi-Fi и сотовая связь пропали через несколько часов. Больницы перешли на генераторы, но запасы топлива таяли на глазах. Заводы SEAT, Ford и Repsol остановились, магазины потеряли тонны продуктов. Экономические потери только для Испании оценили в 4,5 миллиарда евро за 36 часов блэкаута.
© AP Photo / Hassan AmmarСтолица Ливана Бейрут во время блэкаута
Столица Ливана Бейрут во время блэкаута - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Столица Ливана Бейрут во время блэкаута
Этот случай — лишь бледная тень того, что может произойти при глобальном отключении энергии. Но даже он продемонстрировал, насколько быстро современное общество может скатиться к границе коллапса.

Обратный отсчет выживания

Как быстро разрушится цивилизация без электричества? Специалисты по чрезвычайным ситуациям дают неутешительный прогноз.
Первые 1-3 дня — начальный хаос. Останавливается водоснабжение (насосы не работают), магазины закрываются, начинаются пробки и паника. Больничные генераторы еще работают, но топливо заканчивается. Появляются первые случаи мародерства.
© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкОтключении электричества на ряде центральных улиц Санкт-Петербурга
Отключении электричества на ряде центральных улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Отключении электричества на ряде центральных улиц Санкт-Петербурга
Через неделю происходит коллапс инфраструктуры. Транспорт встает из-за отсутствия топлива (электронасосы на АЗС не работают). Продукты портятся, запасы истощаются. Без связи и интернета правительства теряют контроль над ситуацией. По данным FEMA, 90% населения столкнется с нехваткой еды и воды.
Через месяц общество находится на грани распада. Города пустеют, люди бегут в сельскую местность. Зимой смертность от переохлаждения может достигать 30% (данные Красного Креста). Летом вспыхивают эпидемии из-за загрязнения воды и антисанитарии.

Когда завтра наступит вчера

Самое страшное в глобальном блэкауте — не просто отсутствие света, а стремительный откат цивилизации на столетия назад. Без электричества останавливается все: от банковских систем до канализации.
В США и Канаде в 2003 году из-за программной ошибки 50 миллионов человек оставались без света двое суток. Результат — миллиарды долларов ущерба и массовые беспорядки. А ведь тогда мир был намного менее зависим от цифровых технологий, чем сейчас.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗадержка авиарейсов в аэропорту Домодедово
Задержка авиарейсов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Задержка авиарейсов в аэропорту Домодедово
Парадокс современного общества в том, что мы создали высокие технологии, но не продумали их отказоустойчивость. Трансформаторы, поврежденные солнечной бурей, невозможно заменить быстро — их производство и установка занимают от 6 до 12 месяцев. А при глобальном блэкауте нет гарантии, что заводы по производству этих трансформаторов вообще смогут работать.

Невозможное возможно

"Это не может произойти со мной" — так думает большинство людей о глобальных катастрофах. Жители Квебека в 1989-м, Индии в 2012-м (700 миллионов человек без света) и Испании в 2025-м тоже так думали.
Дэвид Уоллес, эксперт по энергетической безопасности из Fast Company, оценивает потенциальные потери от глобального блэкаута в триллионы долларов. Но финансовые потери — ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, которая может разразиться в густонаселенных городах, полностью зависимых от электроэнергии.
© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкКвебек
Квебек - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Квебек
Самое тревожное, что восстановление после действительно серьезного блэкаута может занять не дни или недели, а месяцы или даже годы. После сравнительно небольшого сбоя в 2003 году США потратили 6 миллиардов долларов только на ремонт сетей.

Свет в конце тоннеля

Означает ли все это, что глобальный блэкаут неизбежно приведет к краху цивилизации? Не обязательно. Энергетические компании и правительства осознают угрозу и принимают меры.
После испанского блэкаута 2025 года Европейский союз начал разрабатывать чрезвычайные процедуры для защиты критически важной инфраструктуры. Энергетические компании отслеживают солнечную активность и создают резервные системы.
© AP Photo / Michael ProbstАтомная электростанция Неккарвестхайм в Германии
Атомная электростанция Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Michael Probst
Атомная электростанция Неккарвестхайм в Германии
Но эксперты сходятся во мнении: 100%-ной защиты от глобального блэкаута не существует. Вероятность такого события низкая, но его последствия катастрофические. В странах с продвинутой инфраструктурой (Япония, Германия) общество может продержаться дольше, но и там крах неизбежен при длительном отсутствии электричества.
Современная цивилизация — чудо технологий, но в то же время хрупкий карточный домик. И чем сложнее становятся наши системы, тем более уязвимыми они становятся для глобальных сбоев. Возможно, пришло время задуматься не только о том, как предотвратить блэкаут, но и о том, как выжить, когда весь мир погрузится во тьму.
 
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