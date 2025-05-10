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Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:53 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/bishkek-2016162552.html
Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке
Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке - РИА Новости, 10.05.2025
Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке
На центральной площади Бишкека Ала-Тоо состоялся праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2025-05-10T08:53:00+03:00
2025-05-10T08:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
бишкек
80-летие победы в великой отечественной войне
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Мероприятие завершилось грандиозным световым шоу дронов. Представление в небе организовали АНО "Евразия" и движение "Победа 9/45".
бишкек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке
На центральной площади Бишкека Ала-Тоо состоялся праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие завершилось грандиозном световым шоу дронов. Представление в небе организовали АНО "Евразия" и движение "Победа 9/45".
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видео, бишкек, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, Бишкек, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке
На центральной площади Бишкека Ала-Тоо состоялся праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2025-05-10T08:53
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Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке

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На центральной площади Бишкека Ала-Тоо состоялся праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие завершилось грандиозным световым шоу дронов. Представление в небе организовали АНО "Евразия" и движение "Победа 9/45".
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидеоБишкек80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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