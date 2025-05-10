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Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке

Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке - РИА Новости, 10.05.2025

Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке

На центральной площади Бишкека Ала-Тоо состоялся праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2025-05-10T08:53:00+03:00

2025-05-10T08:53:00+03:00

2025-05-10T08:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

бишкек

80-летие победы в великой отечественной войне

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Мероприятие завершилось грандиозным световым шоу дронов. Представление в небе организовали АНО "Евразия" и движение "Победа 9/45".

бишкек

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шоу дронов в честь Дня Победы в Бишкеке На центральной площади Бишкека Ала-Тоо состоялся праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие завершилось грандиозном световым шоу дронов. Представление в небе организовали АНО "Евразия" и движение "Победа 9/45". 2025-05-10T08:53 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, бишкек, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео