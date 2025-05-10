https://ria.ru/20250510/bezopasnost-2016228494.html

Россия и Вьетнам выступили за усилия в области безопасности в АТР

Россия и Вьетнам выступили за усилия в области безопасности в АТР - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам выступили за усилия в области безопасности в АТР

Россия и Вьетнам выступают за наращивание общерегиональных усилий для обеспечения в АТР равной и неделимой безопасности, говорится в совместной декларации двух... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:11:00+03:00

2025-05-10T17:11:00+03:00

2025-05-10T17:17:00+03:00

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атр

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за наращивание общерегиональных усилий для обеспечения в АТР равной и неделимой безопасности, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны считают необходимым наращивать общерегиональные усилия по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе всеобъемлющей, открытой и прозрачной архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на основе международного права, включая принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела друг друга. Выступают против наносящей ущерб углублению и расширению общерегионального диалога фрагментации устоявшейся асеаноцентричной системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016227330.html

вьетнам

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вьетнам, атр, россия, в мире