https://ria.ru/20250510/belousov-2016247616.html
Белоусов объяснил значение военного сотрудничества с Буркина-Фасо
Белоусов объяснил значение военного сотрудничества с Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
Белоусов объяснил значение военного сотрудничества с Буркина-Фасо
Совместная работа Буркина-Фасо с Россией будет способствовать повышению боевых возможностей армии африканской страны, сообщил глава Минобороны РФ Андрей... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:36:00+03:00
2025-05-10T19:36:00+03:00
2025-05-10T19:36:00+03:00
россия
андрей белоусов
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в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместная работа Буркина-Фасо с Россией будет способствовать повышению боевых возможностей армии африканской страны, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. "Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – приводит слова Белоусова российское ведомство. По его словам, Буркина-Фасо является близким другом и союзником России, а две страны связывают много общих задач и проектов. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет". В свою очередь Симпоре подчеркнул, что Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав целый ряд проектов. Он также поблагодарил Белоусова за приглашение принять участие "в праздновании годовщины Великой Победы над нацизмом, которое позволило освободить весь мир и обеспечить жизнь сегодня". "Мы передаем вам братские пожелания от всего буркинийского народа, которые отражают дух дружбы и братства между нашими народами", – добавил он. В ходе переговоров стороны обсудили актуальных направлений взаимодействия по линии оборонных ведомств.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015533971.html
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россия, андрей белоусов, буркина-фасо, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Буркина-Фасо, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов объяснил значение военного сотрудничества с Буркина-Фасо
Белоусов: совместная работа с Россией повысит возможности армии Буркина-Фасо
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместная работа Буркина-Фасо с Россией будет способствовать повышению боевых возможностей армии африканской страны, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов
встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре.
"Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – приводит слова Белоусова российское ведомство.
По его словам, Буркина-Фасо является близким другом и союзником России
, а две страны связывают много общих задач и проектов.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет".
В свою очередь Симпоре подчеркнул, что Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав целый ряд проектов.
Он также поблагодарил Белоусова за приглашение принять участие "в праздновании годовщины Великой Победы над нацизмом, которое позволило освободить весь мир и обеспечить жизнь сегодня".
"Мы передаем вам братские пожелания от всего буркинийского народа, которые отражают дух дружбы и братства между нашими народами", – добавил он.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальных направлений взаимодействия по линии оборонных ведомств.