https://ria.ru/20250510/ataka-2016161419.html

Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты

Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты - РИА Новости, 10.05.2025

Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты

Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:38:00+03:00

2025-05-10T08:38:00+03:00

2025-05-10T09:07:00+03:00

индия

пакистан

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обострение отношений между индией и пакистаном

пенджаб (пакистан)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру Индии, сообщила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.Ранее армия Индии заявила, что утром в субботу отразила новую атаку со стороны Пакистана."Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру. Пакистанские военные также прибегли к воздушным вторжениям с использованием беспилотников и обстрелу крупнокалиберным оружием вдоль линии контроля", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.Она отметила, что вдоль международной границы и линии контроля также были предприняты попытки воздушных атак в более чем 26 местах."Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче. Было также замечено несколько атак высокоскоростными ракетами после 01.40 ночи на нескольких авиабазах в Пенджабе. В прискорбном, трусливом акте нацеливания на гражданскую инфраструктуру также имело место, когда Пакистан атаковал центр Medicare и школьные помещения на авиабазах Шринагар, Авантипур и Удампур", - заявила представитель армии.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016162808.html

индия

пакистан

пенджаб (пакистан)

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индия, пакистан, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном, пенджаб (пакистан)