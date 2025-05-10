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Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты - РИА Новости, 10.05.2025
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08:38 10.05.2025 (обновлено: 09:07 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ataka-2016161419.html
Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты
Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты - РИА Новости, 10.05.2025
Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты
Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:38:00+03:00
2025-05-10T09:07:00+03:00
индия
пакистан
в мире
обострение отношений между индией и пакистаном
пенджаб (пакистан)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру Индии, сообщила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.Ранее армия Индии заявила, что утром в субботу отразила новую атаку со стороны Пакистана."Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру. Пакистанские военные также прибегли к воздушным вторжениям с использованием беспилотников и обстрелу крупнокалиберным оружием вдоль линии контроля", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.Она отметила, что вдоль международной границы и линии контроля также были предприняты попытки воздушных атак в более чем 26 местах."Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче. Было также замечено несколько атак высокоскоростными ракетами после 01.40 ночи на нескольких авиабазах в Пенджабе. В прискорбном, трусливом акте нацеливания на гражданскую инфраструктуру также имело место, когда Пакистан атаковал центр Medicare и школьные помещения на авиабазах Шринагар, Авантипур и Удампур", - заявила представитель армии.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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индия
пакистан
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индия, пакистан, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном, пенджаб (пакистан)
Индия, Пакистан, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Пенджаб (Пакистан)
Индия заявила об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты

ВС Индии заявили об атаке со стороны Пакистана на гражданские объекты

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил Индии
Военнослужащий пограничных сил Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру Индии, сообщила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.
Ранее армия Индии заявила, что утром в субботу отразила новую атаку со стороны Пакистана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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"Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру. Пакистанские военные также прибегли к воздушным вторжениям с использованием беспилотников и обстрелу крупнокалиберным оружием вдоль линии контроля", - сказала Сингх в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.
Она отметила, что вдоль международной границы и линии контроля также были предприняты попытки воздушных атак в более чем 26 местах.
"Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче. Было также замечено несколько атак высокоскоростными ракетами после 01.40 ночи на нескольких авиабазах в Пенджабе. В прискорбном, трусливом акте нацеливания на гражданскую инфраструктуру также имело место, когда Пакистан атаковал центр Medicare и школьные помещения на авиабазах Шринагар, Авантипур и Удампур", - заявила представитель армии.
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