https://ria.ru/20250510/ataka-2016159767.html

Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана

Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана - РИА Новости, 10.05.2025

Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана

Армия Индии отразила новую атаку со стороны Пакистана, говорится в заявлении вооруженных сил страны. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:27:00+03:00

2025-05-10T08:27:00+03:00

2025-05-10T09:41:00+03:00

индия

пакистан

кашмир

в мире

обострение отношений между индией и пакистаном

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила новую атаку со стороны Пакистана, говорится в заявлении вооруженных сил страны. "Вопиющая эскалация Пакистана с применением дронов и других боеприпасов продолжается вдоль наших западных границ. В одном из таких инцидентов, сегодня примерно в пять утра, было замечено несколько вражеских вооруженных дронов, летающих над Амритсаром. Враждебные дроны были немедленно атакованы и уничтожены нашими подразделениями ПВО", — указано в релизе.В ВС Индии утверждают, что Пакистан с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал военную инфраструктуру и гражданские объекты."Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче", — уточнила представитель армии Виомика Сингх.Также, по словам индийской стороны, противник перебрасывает войска к границе, это "указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации".Незадолго до этого главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что при обстреле со стороны Пакистана погиб индийский чиновник.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

индия

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, пакистан, кашмир, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане