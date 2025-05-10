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Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана - РИА Новости, 10.05.2025
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08:27 10.05.2025 (обновлено: 09:41 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/ataka-2016159767.html
Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана
Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана - РИА Новости, 10.05.2025
Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана
Армия Индии отразила новую атаку со стороны Пакистана, говорится в заявлении вооруженных сил страны. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:27:00+03:00
2025-05-10T09:41:00+03:00
индия
пакистан
кашмир
в мире
обострение отношений между индией и пакистаном
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила новую атаку со стороны Пакистана, говорится в заявлении вооруженных сил страны. "Вопиющая эскалация Пакистана с применением дронов и других боеприпасов продолжается вдоль наших западных границ. В одном из таких инцидентов, сегодня примерно в пять утра, было замечено несколько вражеских вооруженных дронов, летающих над Амритсаром. Враждебные дроны были немедленно атакованы и уничтожены нашими подразделениями ПВО", — указано в релизе.В ВС Индии утверждают, что Пакистан с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал военную инфраструктуру и гражданские объекты."Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче", — уточнила представитель армии Виомика Сингх.Также, по словам индийской стороны, противник перебрасывает войска к границе, это "указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации".Незадолго до этого главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что при обстреле со стороны Пакистана погиб индийский чиновник.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html
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индия, пакистан, кашмир, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане
Индия, Пакистан, Кашмир, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Операция Синдур в Пакистане
Индия заявила об отражении новой атаки со стороны Пакистана

ВС Индии заявили об отражении новой атаки Пакистана с использованием БПЛА

© Getty Images / Anindito MukherjeeПоследствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Джамму, Индия
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Джамму, Индия - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / Anindito Mukherjee
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Джамму, Индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Армия Индии отразила новую атаку со стороны Пакистана, говорится в заявлении вооруженных сил страны.
"Вопиющая эскалация Пакистана с применением дронов и других боеприпасов продолжается вдоль наших западных границ. В одном из таких инцидентов, сегодня примерно в пять утра, было замечено несколько вражеских вооруженных дронов, летающих над Амритсаром. Враждебные дроны были немедленно атакованы и уничтожены нашими подразделениями ПВО", — указано в релизе.
© Фото : Армия ИндииОбломки дронов, об атаке которых заявила индийская армия
Обломки дронов, об атаке которых заявила индийская армия - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Армия Индии
Обломки дронов, об атаке которых заявила индийская армия

В субботу телеканал Geo сообщил, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели.

В ВС Индии утверждают, что Пакистан с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал военную инфраструктуру и гражданские объекты.
© AP PhotoПоследствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Индии
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Индии
"Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче", — уточнила представитель армии Виомика Сингх.
Также, по словам индийской стороны, противник перебрасывает войска к границе, это "указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации".
Незадолго до этого главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что при обстреле со стороны Пакистана погиб индийский чиновник.
© AP PhotoПоследствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Индии
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Индии

Эскалация конфликта

Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
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Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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