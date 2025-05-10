https://ria.ru/20250510/afrika-2016200031.html

Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества

Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и руководитель аппарата комиссии Африканского Союза Мохамед Эль-Амин Суэф обозначили в качестве... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:21:00+03:00

2025-05-10T13:21:00+03:00

2025-05-10T13:21:00+03:00

россия

африка

москва

михаил богданов

африканский союз

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и руководитель аппарата комиссии Африканского Союза Мохамед Эль-Амин Суэф обозначили в качестве приоритетной задачи сотрудничества реализацию решений второго саммита Россия — Африка и первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка, сообщили в МИД России. Встреча Богданова и Суэфа состоялась в субботу в Москве. "В ходе беседы был обстоятельно обсужден широкий круг вопросов сотрудничества между Россией и Африканским союзом (АС) с акцентом на дальнейшее укрепление многоплановых связей в контексте достижения целей повестки дня АС на период до 2063 года. В качестве приоритетных обозначены задачи реализации решений второго саммита Россия – Африка и первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что с российской стороны была подтверждена готовность к продолжению координации усилий с Африканским союзом на международных площадках при рассмотрении актуальных проблем континента в соответствии с принципом "африканским проблемам – африканское решение".

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африка

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Ольга Фомченкова

россия, африка, москва, михаил богданов, африканский союз