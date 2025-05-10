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Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества - РИА Новости, 10.05.2025
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13:21 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/afrika-2016200031.html
Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества
Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и руководитель аппарата комиссии Африканского Союза Мохамед Эль-Амин Суэф обозначили в качестве... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:21:00+03:00
2025-05-10T13:21:00+03:00
россия
африка
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михаил богданов
африканский союз
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и руководитель аппарата комиссии Африканского Союза Мохамед Эль-Амин Суэф обозначили в качестве приоритетной задачи сотрудничества реализацию решений второго саммита Россия — Африка и первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка, сообщили в МИД России. Встреча Богданова и Суэфа состоялась в субботу в Москве. "В ходе беседы был обстоятельно обсужден широкий круг вопросов сотрудничества между Россией и Африканским союзом (АС) с акцентом на дальнейшее укрепление многоплановых связей в контексте достижения целей повестки дня АС на период до 2063 года. В качестве приоритетных обозначены задачи реализации решений второго саммита Россия – Африка и первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что с российской стороны была подтверждена готовность к продолжению координации усилий с Африканским союзом на международных площадках при рассмотрении актуальных проблем континента в соответствии с принципом "африканским проблемам – африканское решение".
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россия, африка, москва, михаил богданов, африканский союз
Россия, Африка, Москва, Михаил Богданов, Африканский союз
Россия и Африканский союз назвали приоритетные задачи сотрудничества

Богданов и Суэф назвали реализацию решений саммита РФ — Африка главной задачей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСаммит Россия - Африка
Саммит Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Саммит Россия - Африка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и руководитель аппарата комиссии Африканского Союза Мохамед Эль-Амин Суэф обозначили в качестве приоритетной задачи сотрудничества реализацию решений второго саммита Россия — Африка и первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка, сообщили в МИД России.
Встреча Богданова и Суэфа состоялась в субботу в Москве.
"В ходе беседы был обстоятельно обсужден широкий круг вопросов сотрудничества между Россией и Африканским союзом (АС) с акцентом на дальнейшее укрепление многоплановых связей в контексте достижения целей повестки дня АС на период до 2063 года. В качестве приоритетных обозначены задачи реализации решений второго саммита Россия – Африка и первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В ведомстве добавили, что с российской стороны была подтверждена готовность к продолжению координации усилий с Африканским союзом на международных площадках при рассмотрении актуальных проблем континента в соответствии с принципом "африканским проблемам – африканское решение".
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