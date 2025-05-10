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Запрет АдГ таит политическую опасность для Германии, заявил генсек ХДС - РИА Новости, 10.05.2025
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14:20 10.05.2025 (обновлено: 14:25 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/adg--2016205762.html
Запрет АдГ таит политическую опасность для Германии, заявил генсек ХДС
Запрет АдГ таит политическую опасность для Германии, заявил генсек ХДС - РИА Новости, 10.05.2025
Запрет АдГ таит политическую опасность для Германии, заявил генсек ХДС
Возможная процедура запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) является крайне опасной с политической точки зрения, а исход её неопределённый, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:20:00+03:00
2025-05-10T14:25:00+03:00
германия
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тино крупалла
алиса вайдель
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Возможная процедура запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) является крайне опасной с политической точки зрения, а исход её неопределённый, заявил генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн в интервью Welt am Sonntag. "Все авторитетные юристы говорят, что такой процесс (по запрету АдГ - ред.) при нынешнем положении дел был бы крайне затруднительным, а его исход - неопределённым", - сказал он. По словам Линнеманна, процедура запрета "политически крайне опасна", заняла бы очень много времени, а сама партия могла бы воспользоваться "образом жертвы". Политик отметил, что запрет партии - не ответ 10 миллионам разочарованных в политике правящих партий избирателей. "Разочарование нельзя запретить, его можно лишь преодолеть с помощью хорошей политики", - добавил он. Ранее ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска партии временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всей страны позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250505/peskov-2015029366.html
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
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германия, саксония, тюрингия, тино крупалла, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, день победы, в мире
Германия, Саксония, Тюрингия, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, День Победы, В мире
Запрет АдГ таит политическую опасность для Германии, заявил генсек ХДС

Генсек ХДС Линнеманн: запрет АдГ таит политическую опасность для Германии

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Возможная процедура запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) является крайне опасной с политической точки зрения, а исход её неопределённый, заявил генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн в интервью Welt am Sonntag.
«
"Все авторитетные юристы говорят, что такой процесс (по запрету АдГ - ред.) при нынешнем положении дел был бы крайне затруднительным, а его исход - неопределённым", - сказал он.
По словам Линнеманна, процедура запрета "политически крайне опасна", заняла бы очень много времени, а сама партия могла бы воспользоваться "образом жертвы". Политик отметил, что запрет партии - не ответ 10 миллионам разочарованных в политике правящих партий избирателей.
«
"Разочарование нельзя запретить, его можно лишь преодолеть с помощью хорошей политики", - добавил он.
Ранее ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска партии временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства.
Статус правоэкстремистской на территории всей страны позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Песков прокомментировал причисление партии "АдГ" к экстремистской
5 мая, 12:57
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Вагенкнехт назвала решение о причислении АдГ к экстремистам абсурдным
2 мая, 19:28
 
ГерманияСаксонияТюрингияТино КрупаллаАлиса ВайдельФридрих МерцХДС/ХССДень ПобедыВ мире
 
 
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