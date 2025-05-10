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Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 10.05.2025
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18:59 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/abbas-2016243990.html
Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа
Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 10.05.2025
Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа
Президент Палестины Махмуд Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа, о чем ранее говорил американский лидер Дональд Трамп, и заявил о... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:59:00+03:00
2025-05-10T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа, о чем ранее говорил американский лидер Дональд Трамп, и заявил о неприемлемости плана создания "ближневосточной ривьеры". "Мы против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил президент Трамп. Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная ривьера". Этот план неприемлем, и мы поэтому отвергли его и не можем принять этот план", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он раскритиковал и идею создания американской администрации в анклаве. "Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев. Не имеют права ни американцы, ни другие иностранцы править в секторе Газа", - подчеркнул Аббас. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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в мире, палестина, сша, россия, махмуд аббас, дональд трамп, владимир путин
В мире, Палестина, США, Россия, Махмуд Аббас, Дональд Трамп, Владимир Путин
Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа

Аббас заявил о неприемлемости плана создания ближневосточной ривьеры в Газе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа, о чем ранее говорил американский лидер Дональд Трамп, и заявил о неприемлемости плана создания "ближневосточной ривьеры".
"Мы против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил президент Трамп. Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная ривьера". Этот план неприемлем, и мы поэтому отвергли его и не можем принять этот план", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он раскритиковал и идею создания американской администрации в анклаве.
"Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев. Не имеют права ни американцы, ни другие иностранцы править в секторе Газа", - подчеркнул Аббас.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа
10 февраля, 12:22
 
В миреПалестинаСШАРоссияМахмуд АббасДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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