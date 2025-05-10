https://ria.ru/20250510/abbas-2016243059.html
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:52:00+03:00
2025-05-10T18:52:00+03:00
2025-05-10T18:52:00+03:00
в мире
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016242323_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_b2f231dd6c25d4d19a7af07d03fcbb7e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы также благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь - тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где нехватка питания электричества, всех других необходимых продуктов. Кроме того, в Газе погибла 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа, и эта помощь, которую вы оказываете, это бальзам на душу нашего народа. Наш народ очень ценит это", - сказал он на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250510/putin-2016241422.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016242323_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7ad36fb9c92efc9166d6fc6115918603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа
Аббас: палестинский народ очень благодарен России за оказанную помощь