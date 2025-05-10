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Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025
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18:52 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/abbas-2016243059.html
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:52:00+03:00
2025-05-10T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы также благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь - тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где нехватка питания электричества, всех других необходимых продуктов. Кроме того, в Газе погибла 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа, и эта помощь, которую вы оказываете, это бальзам на душу нашего народа. Наш народ очень ценит это", - сказал он на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250510/putin-2016241422.html
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в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа

Аббас: палестинский народ очень благодарен России за оказанную помощь

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
"Мы также благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь - тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где нехватка питания электричества, всех других необходимых продуктов. Кроме того, в Газе погибла 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа, и эта помощь, которую вы оказываете, это бальзам на душу нашего народа. Наш народ очень ценит это", - сказал он на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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В миреРоссияПалестинаМахмуд АббасВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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