https://ria.ru/20250510/abbas-2016243059.html

Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа

Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025

Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа

Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:52:00+03:00

2025-05-10T18:52:00+03:00

2025-05-10T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинский народ очень благодарен России за оказанную поддержку и в особенности гуманитарную помощь, в которой так нуждаются жители сектора Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы также благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную помощь - тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы. И также отмечаем необходимость поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где нехватка питания электричества, всех других необходимых продуктов. Кроме того, в Газе погибла 51 тысяча человек, и еще большее число было ранено. Ситуация очень плохая в секторе Газа, и эта помощь, которую вы оказываете, это бальзам на душу нашего народа. Наш народ очень ценит это", - сказал он на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

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в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году