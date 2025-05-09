https://ria.ru/20250509/znamya-2016074473.html

В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы

В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы

Знамя Победы размером 15 на 25 метров развернули в Херсонской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты фонда "Защитники... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:41:00+03:00

2025-05-09T16:41:00+03:00

2025-05-09T16:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

херсонская область

россия

днепр (город)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Знамя Победы размером 15 на 25 метров развернули в Херсонской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты фонда "Защитники Отечества" и волонтеры движения проекта "Мы Едины", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы развернули Знамя Победы! Его нам передали из Москвы! Во всех новых регионах это знамя было развернуто. А у нас (в Херсонской области) это (случилось) именно 9 мая! С праздником!", - сказала РИА Новости глава херсонского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова. Знамя Победы было доставлено в Геническ волонтёрами и координаторами проекта "Мы Едины". По данным организаторов мероприятия, до Херсонской области Знамя за свою историю побывало на нескольких российских военных базах за рубежом.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

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херсонская область

россия

днепр (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , россия, днепр (город), 80-летие победы в великой отечественной войне