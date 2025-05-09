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В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:41 09.05.2025 (обновлено: 16:58 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/znamya-2016074473.html
В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы
В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы
Знамя Победы размером 15 на 25 метров развернули в Херсонской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты фонда "Защитники... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:41:00+03:00
2025-05-09T16:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
херсонская область
россия
днепр (город)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Знамя Победы размером 15 на 25 метров развернули в Херсонской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты фонда "Защитники Отечества" и волонтеры движения проекта "Мы Едины", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы развернули Знамя Победы! Его нам передали из Москвы! Во всех новых регионах это знамя было развернуто. А у нас (в Херсонской области) это (случилось) именно 9 мая! С праздником!", - сказала РИА Новости глава херсонского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова. Знамя Победы было доставлено в Геническ волонтёрами и координаторами проекта "Мы Едины". По данным организаторов мероприятия, до Херсонской области Знамя за свою историю побывало на нескольких российских военных базах за рубежом.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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общество, херсонская область , россия, днепр (город), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Херсонская область , Россия, Днепр (город), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы

В Херсонской области развернули гигантское знамя Победы размером 15 на 25 метров

© ТРК "Таврия"Гигантское Знамя Победы развернули в поселке Чаплынка Херсонской области. Кадр видео
Гигантское Знамя Победы развернули в поселке Чаплынка Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© ТРК "Таврия"
Гигантское Знамя Победы развернули в поселке Чаплынка Херсонской области. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Знамя Победы размером 15 на 25 метров развернули в Херсонской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты фонда "Защитники Отечества" и волонтеры движения проекта "Мы Едины", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы развернули Знамя Победы! Его нам передали из Москвы! Во всех новых регионах это знамя было развернуто. А у нас (в Херсонской области) это (случилось) именно 9 мая! С праздником!", - сказала РИА Новости глава херсонского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова.
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Вчера, 09:23
Знамя Победы было доставлено в Геническ волонтёрами и координаторами проекта "Мы Едины".
По данным организаторов мероприятия, до Херсонской области Знамя за свою историю побывало на нескольких российских военных базах за рубежом.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоХерсонская областьРоссияДнепр (город)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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