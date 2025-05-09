В Херсонской области развернули гигантское Знамя Победы
В Херсонской области развернули гигантское знамя Победы размером 15 на 25 метров
© ТРК "Таврия"Гигантское Знамя Победы развернули в поселке Чаплынка Херсонской области. Кадр видео
© ТРК "Таврия"
Гигантское Знамя Победы развернули в поселке Чаплынка Херсонской области. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Знамя Победы размером 15 на 25 метров развернули в Херсонской области в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты фонда "Защитники Отечества" и волонтеры движения проекта "Мы Едины", передает корреспондент РИА Новости.
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"Сегодня мы развернули Знамя Победы! Его нам передали из Москвы! Во всех новых регионах это знамя было развернуто. А у нас (в Херсонской области) это (случилось) именно 9 мая! С праздником!", - сказала РИА Новости глава херсонского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова.
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Знамя Победы было доставлено в Геническ волонтёрами и координаторами проекта "Мы Едины".
По данным организаторов мероприятия, до Херсонской области Знамя за свою историю побывало на нескольких российских военных базах за рубежом.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.