https://ria.ru/20250509/zhiteli-2015979203.html

Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю

Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю - РИА Новости, 09.05.2025

Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю

Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:18:00+03:00

2025-05-09T11:18:00+03:00

2025-05-09T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы, сообщает эстонская газета Postimees. "С раннего утра жители Таллина несут цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны", - говорится в публикации издания. По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, которые приводит газета, жителям запрещено демонстрировать георгиевские ленты, флаги СССР и России и другие символы, связанные с РФ. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html

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в мире, таллин, россия, эстония