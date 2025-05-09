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Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю - РИА Новости, 09.05.2025
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю
Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:18:00+03:00
2025-05-09T11:18:00+03:00
2025-05-09T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы, сообщает эстонская газета Postimees. "С раннего утра жители Таллина несут цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны", - говорится в публикации издания. По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, которые приводит газета, жителям запрещено демонстрировать георгиевские ленты, флаги СССР и России и другие символы, связанные с РФ. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html
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в мире, таллин, россия, эстония
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Таллин, Россия, Эстония
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю
Postimees: жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю