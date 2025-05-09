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Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:18 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/zhiteli-2015979203.html
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю - РИА Новости, 09.05.2025
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю
Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:18:00+03:00
2025-05-09T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы, сообщает эстонская газета Postimees. "С раннего утра жители Таллина несут цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны", - говорится в публикации издания. По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, которые приводит газета, жителям запрещено демонстрировать георгиевские ленты, флаги СССР и России и другие символы, связанные с РФ. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html
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в мире, таллин, россия, эстония
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Таллин, Россия, Эстония
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю

Postimees: жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМонумент "Павшим во Второй мировой войне" на Военном кладбище в Таллине
Монумент Павшим во Второй мировой войне на Военном кладбище в Таллине - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Монумент "Павшим во Второй мировой войне" на Военном кладбище в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители Таллина 9 мая несут цветы к памятнику Воину-Освободителю, также известному как "Бронзовый солдат", несмотря на запрет властей Эстонии на проведение собраний и мероприятий, связанных с Россией и Днем Победы, сообщает эстонская газета Postimees.
"С раннего утра жители Таллина несут цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны", - говорится в публикации издания.
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По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, которые приводит газета, жителям запрещено демонстрировать георгиевские ленты, флаги СССР и России и другие символы, связанные с РФ.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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