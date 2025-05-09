https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016117027.html

Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России

Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России - РИА Новости, 09.05.2025

Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России

Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:49:00+03:00

2025-05-09T20:49:00+03:00

2025-05-09T20:49:00+03:00

россия

иран

китай

владимир зеленский

владимир путин

в мире

украина

узбекистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране. Упомянутые в документе предприятия работают в промышленном секторе и специализируются на ключевых отраслях, таких как авиационная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, производство комплектующих, оборонная промышленность и химическая продукция. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", "ИПК "Финвал", "Исетский Кузнечно-Механический Завод" (ИКМЗ), "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", "Группа компаний "Робоаэронавтика" (ООО "ГК Р-Аэро). Кроме того, под санкции попали "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова", "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС"). Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015895735.html

https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html

россия

иран

китай

украина

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, китай, владимир зеленский, владимир путин, в мире, украина, узбекистан, санкции в отношении россии