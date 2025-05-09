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Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России - РИА Новости, 09.05.2025
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20:49 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016117027.html
Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России
Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России - РИА Новости, 09.05.2025
Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России
Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:49:00+03:00
2025-05-09T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране. Упомянутые в документе предприятия работают в промышленном секторе и специализируются на ключевых отраслях, таких как авиационная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, производство комплектующих, оборонная промышленность и химическая продукция. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", "ИПК "Финвал", "Исетский Кузнечно-Механический Завод" (ИКМЗ), "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", "Группа компаний "Робоаэронавтика" (ООО "ГК Р-Аэро). Кроме того, под санкции попали "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова", "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС"). Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
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россия, иран, китай, владимир зеленский, владимир путин, в мире, украина, узбекистан, санкции в отношении россии
Россия, Иран, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Украина, Узбекистан, Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против юрлиц, зарегистрированных в России

Зеленский ввел санкции против 74 юрлиц, зарегистрированных в России, КНР и Иране

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане, следует из указа, опубликованного в пятницу на его сайте.
На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране. Упомянутые в документе предприятия работают в промышленном секторе и специализируются на ключевых отраслях, таких как авиационная и аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, производство комплектующих, оборонная промышленность и химическая продукция.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, Арзамасское опытно-конструкторское бюро "Импульс", "ИПК "Финвал", "Исетский Кузнечно-Механический Завод" (ИКМЗ), "Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон", "Группа компаний "Робоаэронавтика" (ООО "ГК Р-Аэро).
Кроме того, под санкции попали "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова", "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС").
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Вчера, 01:57
Санкции введены сроком на 10 лет "бессрочно". Они традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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РоссияИранКитайВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреУкраинаУзбекистанСанкции в отношении России
 
 
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