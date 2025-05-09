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На Западе пришли в ярость из-за обращения Зеленского к новому папе римскому - РИА Новости, 09.05.2025
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09:08 09.05.2025 (обновлено: 16:20 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html
На Западе пришли в ярость из-за обращения Зеленского к новому папе римскому
На Западе пришли в ярость из-за обращения Зеленского к новому папе римскому - РИА Новости, 09.05.2025
На Западе пришли в ярость из-за обращения Зеленского к новому папе римскому
Для Владимира Зеленского уготовано отдельное место в аду за его обращение к новому папе римскому Льву ХIV, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:08:00+03:00
2025-05-09T16:20:00+03:00
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
украина
ватикан
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Для Владимира Зеленского уготовано отдельное место в аду за его обращение к новому папе римскому Льву ХIV, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.&quot;За такое в аду есть особое место&quot;, — написал Кошкович, комментируя обращение политика к папе, в котором он упомянул украинский конфликт.Накануне представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран новым, 267-м папой римским. Его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015895735.html
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владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, украина, ватикан
Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Украина, Ватикан
На Западе пришли в ярость из-за обращения Зеленского к новому папе римскому

Кошкович: для Зеленского есть отдельное место в аду за обращение к новому папе

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Для Владимира Зеленского уготовано отдельное место в аду за его обращение к новому папе римскому Льву ХIV, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
«

"За такое в аду есть особое место", — написал Кошкович, комментируя обращение политика к папе, в котором он упомянул украинский конфликт.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Накануне представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран новым, 267-м папой римским. Его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве.
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Владимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В миреУкраинаВатикан
 
 
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