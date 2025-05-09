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Политика Запада против России вредит им самим, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.05.2025
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16:51 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/zapad-2016076025.html
Политика Запада против России вредит им самим, заявил евродепутат
Политика Запада против России вредит им самим, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.05.2025
Политика Запада против России вредит им самим, заявил евродепутат
Словакия ценит отношения с Россией, а политика западных стран против нее в первую очередь вредит им самим, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:51:00+03:00
2025-05-09T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия ценит отношения с Россией, а политика западных стран против нее в первую очередь вредит им самим, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага. "Мы рады, что Россия - наш партнер. Верим, что только диалог поможет решить все споры, и мы будем в этом очень откровенны. То, что делают западные власти, в первую очередь власти Западной Европы, уничтожает их самих", - сказал Блага в ходе визита в Москву. По словам евродепутата, премьер Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, чтобы выразить признательность бойцам Красной Армии, павшим при освобождении его страны, при этом Блага подчеркнул, что словацкий народ поддерживает решение Фицо посетить Россию, несмотря на давление в Евросоюзе. В среду премьер Словакии сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016064488.html
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в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо, европа, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Европа, Евросоюз
Политика Запада против России вредит им самим, заявил евродепутат

Блага: политика Запада против России в первую очередь вредит им самим

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия ценит отношения с Россией, а политика западных стран против нее в первую очередь вредит им самим, заявил РИА Новости евродепутат от Словакии Любош Блага.
"Мы рады, что Россия - наш партнер. Верим, что только диалог поможет решить все споры, и мы будем в этом очень откровенны. То, что делают западные власти, в первую очередь власти Западной Европы, уничтожает их самих", - сказал Блага в ходе визита в Москву.
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По словам евродепутата, премьер Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, чтобы выразить признательность бойцам Красной Армии, павшим при освобождении его страны, при этом Блага подчеркнул, что словацкий народ поддерживает решение Фицо посетить Россию, несмотря на давление в Евросоюзе.
В среду премьер Словакии сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Россию. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.
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