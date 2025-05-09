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Захарова прокомментировала пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках - РИА Новости, 09.05.2025
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00:07 09.05.2025 (обновлено: 00:09 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/zakharova-2015891988.html
Захарова прокомментировала пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках
Захарова прокомментировала пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках - РИА Новости, 09.05.2025
Захарова прокомментировала пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что опубликованное в соцсети Х на трёх языках сообщение МИД Германии, посвящённое 80-летней... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:07:00+03:00
2025-05-09T00:09:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что опубликованное в соцсети Х на трёх языках сообщение МИД Германии, посвящённое 80-летней годовщине окончания Второй Мировой войны, отличается в зависимости от языка. Ранее министерство иностранных дел Германии выложило в соцсети X публикацию на русском языке, посвященную 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны, в сообщении ведомство поблагодарило за освобождение от национал-социалистического режима, при этом министерство не назвало государства, победившие фашизм, описав их как "страны-союзники". "Англоязычный аккаунт МИД ФРГ в "Икс" сегодня – в день, когда Запад празднует конец Второй мировой войны в Европе – отметился постами на трёх языках (русском, французском и английском) с "мощным" заявлением об ответственности Германии... Тут есть, что сказать. Начнём с того, что заявления на трёх языках звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей. По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются ещё и за Холокост. А по-русски только за некий "цивилизационный разлом", — написала она в своём канале в Telegram. Она также привела цитату Нюрнбергского трибунала, который осудил не "цивилизационный разлом", а нечеловеческие преступления Холокоста. "И ни слова про "цивилизационный разлом". "Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе? Вопрос к Берлину и его новому канцлеру Фридриху Мерцу. Думаю, ответ прост: у них нет сожаления, когда убивают жителей территории, которую на немецких картах Генерального плана "Ост" отмечали как "жизненное пространство". Мы за три года убедились в том, что это у них срока давности не имеет", — добавила она. Она также прокомментировала приписку в сообщении МИД ФРГ: "хотя часть континента еще слишком долго оставалась несвободной", отметив, что хоть немецкие дипломаты и хотели намекнуть на страны социалистической системы, отказавшиеся от кабального плана Маршалла, они сами себе напомнили, что оккупированы американскими войсками. "Что же касается "обязательств со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе", то давно пора. Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо", — заключила Захарова.
https://ria.ru/20250508/zaharova-2015886243.html
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германия, европа, россия, мария захарова, фридрих мерц, telegram, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Германия, Европа, Россия, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Telegram, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова прокомментировала пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках

Захарова: заявления МИД ФРГ на трех языках отличаются в зависимости от языка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что опубликованное в соцсети Х на трёх языках сообщение МИД Германии, посвящённое 80-летней годовщине окончания Второй Мировой войны, отличается в зависимости от языка.
Ранее министерство иностранных дел Германии выложило в соцсети X публикацию на русском языке, посвященную 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны, в сообщении ведомство поблагодарило за освобождение от национал-социалистического режима, при этом министерство не назвало государства, победившие фашизм, описав их как "страны-союзники".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Захарова прокомментировала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине
Вчера, 22:57
"Англоязычный аккаунт МИД ФРГ в "Икс" сегодня – в день, когда Запад празднует конец Второй мировой войны в Европе – отметился постами на трёх языках (русском, французском и английском) с "мощным" заявлением об ответственности Германии... Тут есть, что сказать. Начнём с того, что заявления на трёх языках звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей. По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются ещё и за Холокост. А по-русски только за некий "цивилизационный разлом", — написала она в своём канале в Telegram.
Она также привела цитату Нюрнбергского трибунала, который осудил не "цивилизационный разлом", а нечеловеческие преступления Холокоста. "И ни слова про "цивилизационный разлом".
"Почему русскоязычная аудитория немецкого МИД не удостоена слов сожаления и раскаяния за зверства, которые режим Гитлера устроил против миллионов в Европе? Вопрос к Берлину и его новому канцлеру Фридриху Мерцу. Думаю, ответ прост: у них нет сожаления, когда убивают жителей территории, которую на немецких картах Генерального плана "Ост" отмечали как "жизненное пространство". Мы за три года убедились в том, что это у них срока давности не имеет", — добавила она.
Она также прокомментировала приписку в сообщении МИД ФРГ: "хотя часть континента еще слишком долго оставалась несвободной", отметив, что хоть немецкие дипломаты и хотели намекнуть на страны социалистической системы, отказавшиеся от кабального плана Маршалла, они сами себе напомнили, что оккупированы американскими войсками.
"Что же касается "обязательств со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе", то давно пора. Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо", — заключила Захарова.
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