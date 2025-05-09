https://ria.ru/20250509/zabajkale-2016038090.html

В Забайкалье медведь напал на лесного пожарного

В Забайкалье медведь напал на лесного пожарного - РИА Новости, 09.05.2025

В Забайкалье медведь напал на лесного пожарного

Один лесной пожарный погиб, предположительно, от нападения медведя в Забайкалье, второго человека ищут, сообщает минприроды региона в своём Тelegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:10:00+03:00

2025-05-09T14:10:00+03:00

2025-05-09T14:10:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Один лесной пожарный погиб, предположительно, от нападения медведя в Забайкалье, второго человека ищут, сообщает минприроды региона в своём Тelegram-канале. Отмечается, что группа лесных пожарных обследовала территорию Ингодинского участкового лесничества, к которой приблизился природный пожар. "Два человека отделились от основной группы, и в этот момент на них, предположительно, напал медведь. Раны, полученные одним из участковых лесничих, оказались смертельными", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Ингодинского участка КГСАУ Забайкаллесхоз Алексей Куйдин. На данный момент ведутся поиски второго лесного пожарного, который в момент трагедии находился вместе с погибшим, организована поисковая группа в составе сотрудников правоохранительных органов, регионального МЧС, медицинских работников, сотрудников Охотуправления, информирует минприроды.

https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014986967.html

https://ria.ru/20250429/medved-2014132354.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)