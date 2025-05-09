https://ria.ru/20250509/yug-2016015332.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю - РИА Новости, 09.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю

Украинские войска за неделю до перемирия потеряли более 1860 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Южная", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:51:00+03:00

2025-05-09T12:51:00+03:00

2025-05-09T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю до перемирия потеряли более 1860 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Южная", сообщили в Минобороны РФ."До начала действия перемирия с 3-го по 8-е мая... Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны", - говоритсят в сводке российского ведомства."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1860 боевиков, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, девять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также два бронетранспортера Senator канадского производства.Уничтожены 48 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины