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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю - РИА Новости, 09.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю
Украинские войска за неделю до перемирия потеряли более 1860 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Южная", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:51:00+03:00
2025-05-09T12:51:00+03:00
2025-05-09T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю до перемирия потеряли более 1860 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Южная", сообщили в Минобороны РФ."До начала действия перемирия с 3-го по 8-е мая... Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны", - говоритсят в сводке российского ведомства."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1860 боевиков, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, девять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также два бронетранспортера Senator канадского производства.Уничтожены 48 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1860 военных в зоне действия "Юга"