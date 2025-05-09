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Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Порядка 77 тысяч человек прошли с портретами героев в ходе акции "Бессмертный полк" в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:06:00+03:00
2025-05-09T20:06:00+03:00
2025-05-09T20:06:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
общество
россия
новый уренгой
ямал
дмитрий артюхов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Порядка 77 тысяч человек прошли с портретами героев в ходе акции "Бессмертный полк" в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Почти 77 тысяч северян прошли сегодня в колонне памяти. "Бессмертный полк" — это живая нить, связывающая поколения. Наша память о подвиге предков прочнее минувших лет. Присоединился к шествию с портретами героев моей семьи", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. По данным властей, еще более 34 тысяч человек присоединились к акции онлайн. Самым массовым стало шествие в Новом Уренгое – там в акции приняли участие 15 тысяч горожан. В окружной столице в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также прошли митинг и военный парад. Парадными расчетами по крупнейшему на Урале мемориальному комплексу – Парку Победы – прошли сотрудники главного управления МЧС России по Ямалу, УМВД, Росгвардии, управления службы судебных приставов, следственного управления, прокуратуры округа, отдела пограничной комендатуры управления ФСБ России по Западному Арктическому району, а также кадеты и юнармейцы. Помимо этого, состоялся традиционный парад военной техники: зрителям были представлены мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, которые использовались Красной армией или выпускались в послевоенные годы. Также впервые в параде участвовали бронеавтомобили, которые стоят на вооружении Росгвардии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Россия, Новый Уренгой, Ямал, Дмитрий Артюхов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Порядка 77 тыс человек прошли с портретами героев в "Бессмертном полку" в ЯНАО