https://ria.ru/20250509/yamal-2016111734.html

Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

Почти 77 тысяч ямальцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Порядка 77 тысяч человек прошли с портретами героев в ходе акции "Бессмертный полк" в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:06:00+03:00

2025-05-09T20:06:00+03:00

2025-05-09T20:06:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

общество

россия

новый уренгой

ямал

дмитрий артюхов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Порядка 77 тысяч человек прошли с портретами героев в ходе акции "Бессмертный полк" в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Почти 77 тысяч северян прошли сегодня в колонне памяти. "Бессмертный полк" — это живая нить, связывающая поколения. Наша память о подвиге предков прочнее минувших лет. Присоединился к шествию с портретами героев моей семьи", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. По данным властей, еще более 34 тысяч человек присоединились к акции онлайн. Самым массовым стало шествие в Новом Уренгое – там в акции приняли участие 15 тысяч горожан. В окружной столице в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также прошли митинг и военный парад. Парадными расчетами по крупнейшему на Урале мемориальному комплексу – Парку Победы – прошли сотрудники главного управления МЧС России по Ямалу, УМВД, Росгвардии, управления службы судебных приставов, следственного управления, прокуратуры округа, отдела пограничной комендатуры управления ФСБ России по Западному Арктическому району, а также кадеты и юнармейцы. Помимо этого, состоялся традиционный парад военной техники: зрителям были представлены мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, которые использовались Красной армией или выпускались в послевоенные годы. Также впервые в параде участвовали бронеавтомобили, которые стоят на вооружении Росгвардии.

россия

новый уренгой

ямал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"