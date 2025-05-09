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Вучич обсудил с Путиным военно-техническое сотрудничество
Вучич обсудил с Путиным военно-техническое сотрудничество - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич обсудил с Путиным военно-техническое сотрудничество
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали возможности военно-технического сотрудничества,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:09:00+03:00
2025-05-09T23:09:00+03:00
2025-05-09T23:09:00+03:00
сербия
россия
москва
александр вучич
владимир путин
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали возможности военно-технического сотрудничества, которые бы не противоречили интересам РФ и Сербии и геополитической ситуации в мире. Глава сербского государства находится в Москве на праздновании 80-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне. "Мы разговаривали и о том, какие у нас есть соглашения по военно-техническому сотрудничеству из прошлого и как, каким образом, продолжить определенное сотрудничество, которое не противоречит ни их, ни нашим интересам, ни международной геополитической ситуации", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский лидер заявил в начале сентября 2023 года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вучич обсудил с Путиным военно-техническое сотрудничество
Вучич заявил, что Россия и Сербия обсудили военно-техническое сотрудничество