https://ria.ru/20250509/vuchich-2016127743.html

Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре

Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным главы двух государств открыли переговоры о новом долгосрочном РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:11:00+03:00

2025-05-09T22:11:00+03:00

2025-05-09T22:22:00+03:00

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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным главы двух государств открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии.Путин в пятницу проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы."Мы сегодня открыли эти переговоры: Путин и я. Вскоре наши специалисты начнут готовить этот долгосрочный договор, но то, во что хочу верить, и это было моей просьбой, не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы", - заявил Вучич, трансляцию выступления которого вело агентство Танюг, журналистам и отметил, что РФ обеспечивает 85% потребления газа в Сербии.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, александр вучич, владимир путин, россия, экономика, москва, в мире