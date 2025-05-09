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Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре - РИА Новости, 09.05.2025
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22:11 09.05.2025 (обновлено: 22:22 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016127743.html
Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре
Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре
Сербский президент Александр Вучич сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным главы двух государств открыли переговоры о новом долгосрочном РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:11:00+03:00
2025-05-09T22:22:00+03:00
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным главы двух государств открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии.Путин в пятницу проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы."Мы сегодня открыли эти переговоры: Путин и я. Вскоре наши специалисты начнут готовить этот долгосрочный договор, но то, во что хочу верить, и это было моей просьбой, не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы", - заявил Вучич, трансляцию выступления которого вело агентство Танюг, журналистам и отметил, что РФ обеспечивает 85% потребления газа в Сербии.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
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сербия, александр вучич, владимир путин, россия, экономика, москва, в мире
Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, Россия, Экономика, Москва, В мире
Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом газовом договоре

Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о новом договоре по газоснабжению

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным главы двух государств открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии.
Путин в пятницу проводит переговоры с Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы.
«
"Мы сегодня открыли эти переговоры: Путин и я. Вскоре наши специалисты начнут готовить этот долгосрочный договор, но то, во что хочу верить, и это было моей просьбой, не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы", - заявил Вучич, трансляцию выступления которого вело агентство Танюг, журналистам и отметил, что РФ обеспечивает 85% потребления газа в Сербии.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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