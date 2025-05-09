https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html

Вучич заявил о недопустимости ревизии истории

Вучич заявил о недопустимости ревизии истории - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич заявил о недопустимости ревизии истории

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:04:00+03:00

2025-05-09T21:04:00+03:00

2025-05-09T21:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

александр вучич

сербия

80-летие победы в великой отечественной войне

белград (город)

москва

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории."Мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории. Сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать", - сказал Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

сербия

белград (город)

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр вучич, сербия, 80-летие победы в великой отечественной войне, белград (город), москва, владимир путин