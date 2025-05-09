https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:04:00+03:00
2025-05-09T21:04:00+03:00
2025-05-09T21:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
александр вучич
сербия
80-летие победы в великой отечественной войне
белград (город)
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_0:151:2372:1485_1920x0_80_0_0_94ad0174e7f849ad6989d5619e242f70.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории."Мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории. Сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать", - сказал Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
сербия
белград (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_43:0:2219:1632_1920x0_80_0_0_c0b9cf22bfbb2b3dc5251623a569f985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, сербия, 80-летие победы в великой отечественной войне, белград (город), москва, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Вучич, Сербия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белград (город), Москва, Владимир Путин
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
Вучич на переговорах с Путиным заявил о недопустимости ревизии истории