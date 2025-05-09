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Вучич заявил о недопустимости ревизии истории - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:04 09.05.2025 (обновлено: 21:18 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016119100.html
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории. РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории."Мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории. Сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать", - сказал Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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александр вучич, сербия, 80-летие победы в великой отечественной войне, белград (город), москва, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Вучич, Сербия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белград (город), Москва, Владимир Путин
Вучич заявил о недопустимости ревизии истории

Вучич на переговорах с Путиным заявил о недопустимости ревизии истории

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задача Белграда и Москвы - не допустить пересмотра истории.
«
"Мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории. Сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать", - сказал Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр ВучичСербия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелград (город)МоскваВладимир Путин
 
 
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