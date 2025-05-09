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Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии - РИА Новости, 09.05.2025
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21:02 09.05.2025 (обновлено: 21:19 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118991.html
Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии
Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что надеется на визит российского лидера Владимира Путина в Белград. РИА Новости, 09.05.2025
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александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что надеется на визит российского лидера Владимира Путина в Белград."Спасибо Вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - сказал Вучич на встрече с Путиным.Вучич добавил, что он и его делегация чувствуют себя в Москве "как дома".
https://ria.ru/20250509/putin-2016120090.html
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белград (город), сербия, москва, александр вучич, владимир путин, в мире, россия
Белград (город), Сербия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, В мире, Россия
Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии

Президент Сербии Вучич заявил, что надеется на визит Путина в Белград

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что надеется на визит российского лидера Владимира Путина в Белград.
"Спасибо Вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - сказал Вучич на встрече с Путиным.
Вучич добавил, что он и его делегация чувствуют себя в Москве "как дома".
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Белград (город)СербияМоскваАлександр ВучичВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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