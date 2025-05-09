https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118991.html

Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии

Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич выразил надежду на встречу с Путиным в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что надеется на визит российского лидера Владимира Путина в Белград. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что надеется на визит российского лидера Владимира Путина в Белград."Спасибо Вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - сказал Вучич на встрече с Путиным.Вучич добавил, что он и его делегация чувствуют себя в Москве "как дома".

https://ria.ru/20250509/putin-2016120090.html

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