Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы
Вучич на русском языке поблагодарил Путина за прием и поздравил с Днем Победы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич по-русски поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за гостеприимство.
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"Уважаемый президент, большое спасибо за ваш теплый прием, ваше гостеприимство. Еще раз поздравляю Вас с праздником, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
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