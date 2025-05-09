Рейтинг@Mail.ru
Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 09.05.2025 (обновлено: 21:14 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118852.html
Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы
Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы
Президент Сербии Александр Вучич по-русски поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:01:00+03:00
2025-05-09T21:14:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
в мире
югославия
москва
иосип броз тито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/61/1561956122_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_af92c66c5b39d440d4a226db91ff248d.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич по-русски поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за гостеприимство.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Уважаемый президент, большое спасибо за ваш теплый прием, ваше гостеприимство. Еще раз поздравляю Вас с праздником, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250509/putin-2016120090.html
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html
россия
сербия
югославия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/61/1561956122_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_473e73b5a0234f126bc6439b2497668e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, владимир путин, александр вучич, в мире, югославия, москва, иосип броз тито
Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, В мире, Югославия, Москва, Иосип Броз Тито
Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы

Вучич на русском языке поблагодарил Путина за прием и поздравил с Днем Победы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич по-русски поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за гостеприимство.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин заявил, что знает, как пытались отговорить Вучича от поездки в Москву
Вчера, 21:10
«
"Уважаемый президент, большое спасибо за ваш теплый прием, ваше гостеприимство. Еще раз поздравляю Вас с праздником, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Сербии
Вчера, 03:05
 
РоссияСербияВладимир ПутинАлександр ВучичВ миреЮгославияМоскваИосип Броз Тито
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала