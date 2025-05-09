https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118852.html

Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы

Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич на русском языке поздравил Путина с Днем Победы

Президент Сербии Александр Вучич по-русски поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:01:00+03:00

2025-05-09T21:01:00+03:00

2025-05-09T21:14:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич по-русски поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за гостеприимство.Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезде он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии."Уважаемый президент, большое спасибо за ваш теплый прием, ваше гостеприимство. Еще раз поздравляю Вас с праздником, с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении", - сказал президент Сербии на русском языке во время переговоров с российским президентом.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250509/putin-2016120090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сербия, владимир путин, александр вучич, в мире, югославия, москва, иосип броз тито