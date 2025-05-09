https://ria.ru/20250509/vuchich-2016118570.html

Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом

Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом - РИА Новости, 09.05.2025

Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом

Поставки газа из России - жизненно важный вопрос для Сербии, которая надеется на сохранение или улучшение условий этих поставок, заявил президент страны... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:58:00+03:00

2025-05-09T20:58:00+03:00

2025-05-09T21:17:00+03:00

сербия

россия

москва

александр вучич

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поставки газа из России - жизненно важный вопрос для Сербии, которая надеется на сохранение или улучшение условий этих поставок, заявил президент страны Александр Вучич."Вы знаете, что у нас есть жизненно важный вопрос - вопрос снабжения газом. У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это. И мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже улучшить", - сказал Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Главным поставщиком природного газа в Сербию является российский "Газпром", срок действия нынешнего договора истекает 31 мая. Президент Сербии ранее сообщил, что надеется обсудить в Москве 9 мая с главой российского государства продление договора о поставках газа из РФ.

https://ria.ru/20250509/putin-2016118186.html

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сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, газпром