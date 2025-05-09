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Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом
Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом
Поставки газа из России - жизненно важный вопрос для Сербии, которая надеется на сохранение или улучшение условий этих поставок, заявил президент страны... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:58:00+03:00
2025-05-09T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поставки газа из России - жизненно важный вопрос для Сербии, которая надеется на сохранение или улучшение условий этих поставок, заявил президент страны Александр Вучич."Вы знаете, что у нас есть жизненно важный вопрос - вопрос снабжения газом. У нас до сих пор долгосрочный контракт, и у нас очень были хорошие условия. Мне нужно сказать и вам спасибо за это. И мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже улучшить", - сказал Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Главным поставщиком природного газа в Сербию является российский "Газпром", срок действия нынешнего договора истекает 31 мая. Президент Сербии ранее сообщил, что надеется обсудить в Москве 9 мая с главой российского государства продление договора о поставках газа из РФ.
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сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, газпром
Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Газпром
Вучич назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом
Вучич назвал поставки российского газа жизненно важным вопросом для Сербии