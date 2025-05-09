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Вучич заявил, что сдержал слово приехать в Москву на 80-летие Победы
Вучич заявил, что сдержал слово приехать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Вучич заявил, что сдержал слово приехать в Москву на 80-летие Победы
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дал российскому лидеру Владимиру Путину слово приехать в Москву на 80-летие Победы, и он его сдержал. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:37:00+03:00
2025-05-09T07:37:00+03:00
2025-05-09T09:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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александр вучич
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дал российскому лидеру Владимиру Путину слово приехать в Москву на 80-летие Победы, и он его сдержал. "Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал. Я думаю, что это очень важно для нас", - сказал Вучич журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он подчеркнул важность переговоров с Путиным и развитие двусторонних отношений для Белграда. "У нас есть задача, большая задача сохранить память о Великой Отечественной (войне -ред.), Победе. Я горжусь ролью сербского народа в этой победе. И спасибо вам за теплый прием, за ваше гостеприимство", - сказал Вучич. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
https://ria.ru/20250509/pushkov-2015904160.html
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москва, сербия, белград (город), александр вучич, владимир путин, павел зарубин, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин, Павел Зарубин, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вучич заявил, что сдержал слово приехать в Москву на 80-летие Победы
Вучич: я сдержал обещание и приехал на День Победы