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"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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04:21 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html
"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве
"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Москве, соответствующие кадры опубликованы на странице сербского лидера в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:21:00+03:00
2025-05-09T04:21:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Москве, соответствующие кадры опубликованы на странице сербского лидера в соцсети Facebook*."Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербские и словацкие братья навеки!" — говорится в описании фото.На кадрах видно, как лидеры двух стран с улыбками пожимают друг другу руку на фоне Кремля.Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015703465.html
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в мире, москва, словакия, сербия, роберт фицо, александр вучич, кайя каллас, facebook
В мире, Москва, Словакия, Сербия, Роберт Фицо, Александр Вучич, Кайя Каллас, Facebook
"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве

Вучич поделился кадрами встречи с Фицо на фоне Кремля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Москве, соответствующие кадры опубликованы на странице сербского лидера в соцсети Facebook*.
"Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербские и словацкие братья навеки!" — говорится в описании фото.
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На кадрах видно, как лидеры двух стран с улыбками пожимают друг другу руку на фоне Кремля.
Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреМоскваСловакияСербияРоберт ФицоАлександр ВучичКайя КалласFacebook
 
 
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