https://ria.ru/20250509/vuchich-2015902203.html

"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве

"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

"Братская встреча": Вучич и Фицо увиделись в Москве

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Москве, соответствующие кадры опубликованы на странице сербского лидера в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:21:00+03:00

2025-05-09T04:21:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Москве, соответствующие кадры опубликованы на странице сербского лидера в соцсети Facebook*."Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербские и словацкие братья навеки!" — говорится в описании фото.На кадрах видно, как лидеры двух стран с улыбками пожимают друг другу руку на фоне Кремля.Накануне президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015703465.html

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