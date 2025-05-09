https://ria.ru/20250509/vsu-2016123733.html
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина - РИА Новости, 09.05.2025
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина
Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:36:00+03:00
2025-05-09T21:36:00+03:00
2025-05-09T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ обстреляли село Званное Глушковского района, в результате пострадал 65-летний мужчина, у которого были множественные осколочные ранения головы, плеча и живота. "К сожалению, раненный при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти - раны были слишком серьёзными. Выражаю искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина
Хинштейн сообщил о смерти мужчины из Глушковского района, раненного при обстреле