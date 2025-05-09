https://ria.ru/20250509/vsu-2016123733.html

В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина

В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина - РИА Новости, 09.05.2025

В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина

Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:36:00+03:00

2025-05-09T21:36:00+03:00

2025-05-09T21:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ обстреляли село Званное Глушковского района, в результате пострадал 65-летний мужчина, у которого были множественные осколочные ранения головы, плеча и живота. "К сожалению, раненный при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти - раны были слишком серьёзными. Выражаю искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина