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В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина - РИА Новости, 09.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vsu-2016123733.html
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина - РИА Новости, 09.05.2025
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина
Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:36:00+03:00
2025-05-09T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ обстреляли село Званное Глушковского района, в результате пострадал 65-летний мужчина, у которого были множественные осколочные ранения головы, плеча и живота. "К сожалению, раненный при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти - раны были слишком серьёзными. Выражаю искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
глушковский район
курская область
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происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области умер раненный при обстреле ВСУ мужчина

Хинштейн сообщил о смерти мужчины из Глушковского района, раненного при обстреле

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома после обстрела
Вид на соседний дом через разбитое окно дома после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома после обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Раненный при обстреле ВСУ мужчина из Глушковского района Курской области скончался, сообщил в пятницу врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ обстреляли село Званное Глушковского района, в результате пострадал 65-летний мужчина, у которого были множественные осколочные ранения головы, плеча и живота.
«
"К сожалению, раненный при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти - раны были слишком серьёзными. Выражаю искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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