https://ria.ru/20250509/vsu-2016033661.html

При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое

При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое - РИА Новости, 09.05.2025

При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое

Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ на здание регионального правительства,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:57:00+03:00

2025-05-09T13:57:00+03:00

2025-05-09T15:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

александр александрович

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ на здание регионального правительства, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее он рассказал, что украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет. "Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека. Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", — написал Гладков.В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250508/ushakov-2015832535.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, александр александрович, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, владимир путин