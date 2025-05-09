При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое
При ударе дрона в Белгороде пострадали замглавы региона и сотрудник Росгвардии
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ на здание регионального правительства, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее он рассказал, что украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.
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"Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека. Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", — написал Гладков.
В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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