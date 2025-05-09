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При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое - РИА Новости, 09.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 09.05.2025 (обновлено: 15:57 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vsu-2016033661.html
При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое
При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое - РИА Новости, 09.05.2025
При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое
Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ на здание регионального правительства,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:57:00+03:00
2025-05-09T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
александр александрович
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ на здание регионального правительства, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее он рассказал, что украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет. &quot;Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека. Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно&quot;, — написал Гладков.В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015832535.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, александр александрович, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Александр Александрович, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
При ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали двое

При ударе дрона в Белгороде пострадали замглавы региона и сотрудник Росгвардии

© Настоящий Гладков/TelegramЗдание правительства Белгородской области
Здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Настоящий Гладков/Telegram
Здание правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ на здание регионального правительства, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее он рассказал, что украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет.
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"Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека. Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно", — написал Гладков.

В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковАлександр АлександровичФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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