https://ria.ru/20250509/vsu-2016027704.html

Украинские дроны за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

Украинские дроны за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 09.05.2025

Украинские дроны за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области более 100 раз беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:35:00+03:00

2025-05-09T13:35:00+03:00

2025-05-09T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области более 100 раз беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 132 снаряда и зафиксированы атаки 105 беспилотниками, из них 45 дронов были сбиты. За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона 7 мая. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, трех коммерческих объектах, административном здании, складе сельхозпредприятия, двух магазинах, задании правительства региона, социальном объекте, сельхозпредприятии и 12 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 79 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и совершены атаки 17 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Архангельское, Белянка, Максимовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Панков атакованы 32 беспилотниками, 16 из которых сбиты и подавлены. Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший баротравму 7 мая при атаке дрона в городе Шебекино. Госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгород был атакован одним дроном. В Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников. В Борисовском районе по селу Грузское совершена атака одного беспилотника. В Валуйском округе по 9 населенным пунктам совершены атаки 23 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу 19 боеприпасами и атакам 2 дронов. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакованы 7 беспилотниками. Над Алексеевским, Губкинским, Яковлевским округами и Корочанским, Прохоровским районами системой ПВО сбиты 10 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины