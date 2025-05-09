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ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 09.05.2025 (обновлено: 15:25 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vsu-2016014107.html
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу - РИА Новости, 09.05.2025
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу
Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:47:00+03:00
2025-05-09T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны."Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск", — говорится в сводке.Отмечается, что украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Курской и Белгородской областях. Они совершили 15 атак и разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.Мирные инициативы ПутинаВ понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Ранее российский президент уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи Путин объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали атаки на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015832535.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу

ВСУ пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.
"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Украина оплатила продолжение войны
Вчера, 08:00
Отмечается, что украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Курской и Белгородской областях. Они совершили 15 атак и разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.

Мирные инициативы Путина

В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине
8 мая, 17:48
Ранее российский президент уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи Путин объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали атаки на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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