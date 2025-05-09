https://ria.ru/20250509/vsu-2016014107.html

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу - РИА Новости, 09.05.2025

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу

Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:47:00+03:00

2025-05-09T12:47:00+03:00

2025-05-09T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны."Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск", — говорится в сводке.Отмечается, что украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Курской и Белгородской областях. Они совершили 15 атак и разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.Мирные инициативы ПутинаВ понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Ранее российский президент уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи Путин объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали атаки на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

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https://ria.ru/20250508/ushakov-2015832535.html

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белгородская область, вооруженные силы украины