https://ria.ru/20250509/vsts-2016076502.html

В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска

В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска - РИА Новости, 09.05.2025

В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска

Модератор центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископ профессор Хайнрих Бедфорд-Штрем заявил, что ожидает от папы Льва XIV продолжения курса... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:53:00+03:00

2025-05-09T16:53:00+03:00

2025-05-09T16:54:00+03:00

религия

римско-католическая церковь

папа римский лев xiv

в мире

всемирный совет церквей

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Модератор центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископ профессор Хайнрих Бедфорд-Штрем заявил, что ожидает от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска на любовное отношение к самым уязвимым группам людей, а также к животным. "Как продолжатель дела папы Франциска он войдет в прочную традицию. Я ожидаю от него продолжения свидетельства папы Франциска о любви ко всем людям, особенно тем, кто особенно уязвим, и к бессловесным созданиям", – говорится в заявлении Бедфорд-Штрема, поступившем в РИА Новости. Он заверил, что ВСЦ продолжит работать с Римско-католической церковью в духе взаимного дружелюбия и уважения. Католическая церковь не входит в ВСЦ, созданный в 1948 году, но с 1965 году участвует в общей с ним рабочей группе.

https://ria.ru/20250508/rpts-2015880846.html

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римско-католическая церковь, папа римский лев xiv, в мире, всемирный совет церквей