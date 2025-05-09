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В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
16:53 09.05.2025 (обновлено: 16:54 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vsts-2016076502.html
В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска
В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска - РИА Новости, 09.05.2025
В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска
Модератор центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископ профессор Хайнрих Бедфорд-Штрем заявил, что ожидает от папы Льва XIV продолжения курса... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:53:00+03:00
2025-05-09T16:54:00+03:00
религия
римско-католическая церковь
папа римский лев xiv
в мире
всемирный совет церквей
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Модератор центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископ профессор Хайнрих Бедфорд-Штрем заявил, что ожидает от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска на любовное отношение к самым уязвимым группам людей, а также к животным. "Как продолжатель дела папы Франциска он войдет в прочную традицию. Я ожидаю от него продолжения свидетельства папы Франциска о любви ко всем людям, особенно тем, кто особенно уязвим, и к бессловесным созданиям", – говорится в заявлении Бедфорд-Штрема, поступившем в РИА Новости. Он заверил, что ВСЦ продолжит работать с Римско-католической церковью в духе взаимного дружелюбия и уважения. Католическая церковь не входит в ВСЦ, созданный в 1948 году, но с 1965 году участвует в общей с ним рабочей группе.
https://ria.ru/20250508/rpts-2015880846.html
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римско-католическая церковь, папа римский лев xiv, в мире, всемирный совет церквей
Религия, Римско-католическая церковь, Папа римский Лев XIV, В мире, Всемирный совет церквей
В ВСЦ ждут от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска

ВСЦ ждет от папы Льва XIV продолжения курса на любовь к уязвимым группам людей

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Модератор центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископ профессор Хайнрих Бедфорд-Штрем заявил, что ожидает от папы Льва XIV продолжения курса папы Франциска на любовное отношение к самым уязвимым группам людей, а также к животным.
"Как продолжатель дела папы Франциска он войдет в прочную традицию. Я ожидаю от него продолжения свидетельства папы Франциска о любви ко всем людям, особенно тем, кто особенно уязвим, и к бессловесным созданиям", – говорится в заявлении Бедфорд-Штрема, поступившем в РИА Новости.
Он заверил, что ВСЦ продолжит работать с Римско-католической церковью в духе взаимного дружелюбия и уважения. Католическая церковь не входит в ВСЦ, созданный в 1948 году, но с 1965 году участвует в общей с ним рабочей группе.
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РелигияРимско-католическая церковьПапа римский Лев XIVВ миреВсемирный совет церквей
 
 
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