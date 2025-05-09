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Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ

Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ

Советская нефтегазовая промышленность в годы Великой Отечественной войны уже использовала технологии, которые до сих пор считаются передовыми, как, например,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:04:00+03:00

2025-05-09T18:04:00+03:00

2025-05-09T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советская нефтегазовая промышленность в годы Великой Отечественной войны уже использовала технологии, которые до сих пор считаются передовыми, как, например, наклонно-направленное бурение с турбинными буровыми установками или гидроразрыв пласта, рассказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "В годы ВОВ советская нефтегазовая промышленность впервые применила до сих пор считающиеся передовыми технологии: наклонно-направленное бурение с турбинными буровыми установками, гидроразрыв пласта, кислотные обработки, новые подходы к строительству инфраструктуры, глубокая переработка на нефтеперерабатывающих заводах, газификация транспорта", - сказал он. Отрасль нефтегазового машиностроения и до войны переживала подъем, а в военное время темпы ее развития ускорились кратно, утверждает Касаткин, при том что промышленность была обязана работать как для военно-промышленного комплекса, так и традиционного потребителя. Эксперт также отметил, что повышение эффективности и оптимизация промышленности произошли в условиях ограниченных ресурсов. Почти половина рабочих были мобилизованы на фронт, обеспечение заказа со стороны военно-промышленного комплекса занимало от 30% до 50% утилизации мощностей. Но и в этом направлении промышленность создавала инновации. Например, боевые машины "Катюша", отдельные элементы танков Т-34 и другая техника военного назначения производилась в том числе на мощностях нефтегазового машиностроения. Производство оборудования для нефтегаза в СССР, по словам Касаткина, было практически полностью локализовано. "Стоит отметить, что в те времена все-таки не было такого понятия, как high-tech (оборудование, оснащенное микроэлектроникой, которое сейчас фактически монопольно производится на Западе). Поэтому все базовые компоненты и оборудование собирались в СССР. По ленд-лизу Советский Союз получал, например, установки электроприводного центробежного насоса (REDA - установки корнями тоже из России), но в тот момент массового применения таких насосов не требовалось", - заключил он.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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экономика, технологии, ссср, россия, т-34, день победы