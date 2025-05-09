Рейтинг@Mail.ru
Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:04 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vov-2016092366.html
Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ
Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ
Советская нефтегазовая промышленность в годы Великой Отечественной войны уже использовала технологии, которые до сих пор считаются передовыми, как, например,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:04:00+03:00
2025-05-09T18:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
экономика
технологии
ссср
россия
т-34
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838001291_0:371:2058:1529_1920x0_80_0_0_05f48e63d89d68d7a6009c6bfcd88a7e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советская нефтегазовая промышленность в годы Великой Отечественной войны уже использовала технологии, которые до сих пор считаются передовыми, как, например, наклонно-направленное бурение с турбинными буровыми установками или гидроразрыв пласта, рассказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "В годы ВОВ советская нефтегазовая промышленность впервые применила до сих пор считающиеся передовыми технологии: наклонно-направленное бурение с турбинными буровыми установками, гидроразрыв пласта, кислотные обработки, новые подходы к строительству инфраструктуры, глубокая переработка на нефтеперерабатывающих заводах, газификация транспорта", - сказал он. Отрасль нефтегазового машиностроения и до войны переживала подъем, а в военное время темпы ее развития ускорились кратно, утверждает Касаткин, при том что промышленность была обязана работать как для военно-промышленного комплекса, так и традиционного потребителя. Эксперт также отметил, что повышение эффективности и оптимизация промышленности произошли в условиях ограниченных ресурсов. Почти половина рабочих были мобилизованы на фронт, обеспечение заказа со стороны военно-промышленного комплекса занимало от 30% до 50% утилизации мощностей. Но и в этом направлении промышленность создавала инновации. Например, боевые машины "Катюша", отдельные элементы танков Т-34 и другая техника военного назначения производилась в том числе на мощностях нефтегазового машиностроения. Производство оборудования для нефтегаза в СССР, по словам Касаткина, было практически полностью локализовано. "Стоит отметить, что в те времена все-таки не было такого понятия, как high-tech (оборудование, оснащенное микроэлектроникой, которое сейчас фактически монопольно производится на Западе). Поэтому все базовые компоненты и оборудование собирались в СССР. По ленд-лизу Советский Союз получал, например, установки электроприводного центробежного насоса (REDA - установки корнями тоже из России), но в тот момент массового применения таких насосов не требовалось", - заключил он.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250504/osk-2014842440.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838001291_0:223:2058:1767_1920x0_80_0_0_96790f1c47d1a79c05a8d4d8da95e38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, ссср, россия, т-34, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Экономика, Технологии, СССР, Россия, Т-34, День Победы
Экономист высказался о нефтегазовых технологиях в годы ВОВ

Экономист Касаткин рассказал об уникальных подходах в нефтегазовой сфере в ВОВ

© РИА Новости / Иосиф Будневич | Перейти в медиабанкМонтаж буровой вышки на нефтепромыслах
Монтаж буровой вышки на нефтепромыслах - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Иосиф Будневич
Перейти в медиабанк
Монтаж буровой вышки на нефтепромыслах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советская нефтегазовая промышленность в годы Великой Отечественной войны уже использовала технологии, которые до сих пор считаются передовыми, как, например, наклонно-направленное бурение с турбинными буровыми установками или гидроразрыв пласта, рассказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
"В годы ВОВ советская нефтегазовая промышленность впервые применила до сих пор считающиеся передовыми технологии: наклонно-направленное бурение с турбинными буровыми установками, гидроразрыв пласта, кислотные обработки, новые подходы к строительству инфраструктуры, глубокая переработка на нефтеперерабатывающих заводах, газификация транспорта", - сказал он.
Отрасль нефтегазового машиностроения и до войны переживала подъем, а в военное время темпы ее развития ускорились кратно, утверждает Касаткин, при том что промышленность была обязана работать как для военно-промышленного комплекса, так и традиционного потребителя.
Эксперт также отметил, что повышение эффективности и оптимизация промышленности произошли в условиях ограниченных ресурсов. Почти половина рабочих были мобилизованы на фронт, обеспечение заказа со стороны военно-промышленного комплекса занимало от 30% до 50% утилизации мощностей. Но и в этом направлении промышленность создавала инновации. Например, боевые машины "Катюша", отдельные элементы танков Т-34 и другая техника военного назначения производилась в том числе на мощностях нефтегазового машиностроения.
Производство оборудования для нефтегаза в СССР, по словам Касаткина, было практически полностью локализовано. "Стоит отметить, что в те времена все-таки не было такого понятия, как high-tech (оборудование, оснащенное микроэлектроникой, которое сейчас фактически монопольно производится на Западе). Поэтому все базовые компоненты и оборудование собирались в СССР. По ленд-лизу Советский Союз получал, например, установки электроприводного центробежного насоса (REDA - установки корнями тоже из России), но в тот момент массового применения таких насосов не требовалось", - заключил он.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Атака 27-й отдельной Гвардейской танковой бригады войск 2-го Украинского фронта в районе города Яссы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В ОСК рассказали о производстве танков в СССР в период ВОВ
4 мая, 09:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭкономикаТехнологииСССРРоссияТ-34День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала