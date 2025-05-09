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Дипломат рассказал о призыве в армию в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:53 09.05.2025 (обновлено: 16:24 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vov-2015915398.html
Дипломат рассказал о призыве в армию в годы ВОВ
Дипломат рассказал о призыве в армию в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Дипломат рассказал о призыве в армию в годы ВОВ
Бывший посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Акопов, работавший на Закавказской железной дороге в годы Великой Отечественной войны одновременно с учебой в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:53:00+03:00
2025-05-09T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Акопов, работавший на Закавказской железной дороге в годы Великой Отечественной войны одновременно с учебой в техникуме, рассказал РИА Новости, что он и его сверстники с самого начала войны стремились уйти на фронт добровольцами, несмотря на юный возраст. Собеседник агентства родился в 1926 году, он только поступил в Тбилисский техникум железнодорожного транспорта, когда началась война. "Тогда такой подъем патриотический был. Мои сверстники и я пошли в военкомат с просьбой, чтобы нас тоже зачислили в армию, однако нам отказали. Сказали: "Вы еще не доросли, пятнадцатилетних не берем. Вот 16 лет будет, тогда приходите", — рассказал Погос Акопов. Но и в 16 лет собеседнику агентства и его сверстникам отказали, поскольку Государственный комитет обороны постановил оставлять железнодорожников для работы по специальности и не призывать в армию. "Мы стали обращаться в вышестоящие организации, скажем, к министру путей сообщения, тогда был генерал-полковник Ковалев, чтобы отпустил нас в армию. Был ответ: "В соответствии с решением Государственного комитета обороны железнодорожники работают на своих постах", — сказал отставной дипломат. После войны, в 1947 году, он приехал в Москву и поступил в Московский государственный экономический институт, по окончании которого был принят на работу в Госплан СССР. С 1957 по 1960 год учился в Высшей дипломатической школе (будущей Дипломатической академии), а в 1960-м отправился в свою первую командировку — в Египет, откуда вернулся в 1965 году, а потом, в 1967-м, снова был туда направлен. Свою карьеру в Египте Погос Акопов начал третьим секретарем, а закончил в 1977 году, будучи уже советником-посланником, временным поверенным в делах СССР в Египте. В 1983-1986 годах собеседник был послом СССР в Кувейте, с 1986 по 1991 год — в Ливии.
https://ria.ru/20250508/veteran-2015837093.html
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ссср, египет, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Египет, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Дипломат рассказал о призыве в армию в годы ВОВ

Экс-посол Акопов: железнодорожники уходили на фронт добровольцами

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг
Великая Отечественная война 1941-1945 гг - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Акопов, работавший на Закавказской железной дороге в годы Великой Отечественной войны одновременно с учебой в техникуме, рассказал РИА Новости, что он и его сверстники с самого начала войны стремились уйти на фронт добровольцами, несмотря на юный возраст.
Собеседник агентства родился в 1926 году, он только поступил в Тбилисский техникум железнодорожного транспорта, когда началась война.
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"Тогда такой подъем патриотический был. Мои сверстники и я пошли в военкомат с просьбой, чтобы нас тоже зачислили в армию, однако нам отказали. Сказали: "Вы еще не доросли, пятнадцатилетних не берем. Вот 16 лет будет, тогда приходите", — рассказал Погос Акопов.
Но и в 16 лет собеседнику агентства и его сверстникам отказали, поскольку Государственный комитет обороны постановил оставлять железнодорожников для работы по специальности и не призывать в армию.
"Мы стали обращаться в вышестоящие организации, скажем, к министру путей сообщения, тогда был генерал-полковник Ковалев, чтобы отпустил нас в армию. Был ответ: "В соответствии с решением Государственного комитета обороны железнодорожники работают на своих постах", — сказал отставной дипломат.
После войны, в 1947 году, он приехал в Москву и поступил в Московский государственный экономический институт, по окончании которого был принят на работу в Госплан СССР. С 1957 по 1960 год учился в Высшей дипломатической школе (будущей Дипломатической академии), а в 1960-м отправился в свою первую командировку — в Египет, откуда вернулся в 1965 году, а потом, в 1967-м, снова был туда направлен. Свою карьеру в Египте Погос Акопов начал третьим секретарем, а закончил в 1977 году, будучи уже советником-посланником, временным поверенным в делах СССР в Египте. В 1983-1986 годах собеседник был послом СССР в Кувейте, с 1986 по 1991 год — в Ливии.
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