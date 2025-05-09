Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 09.05.2025 (обновлено: 13:14 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vostok-2016015658.html
Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ
Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ
Группировка войск "Восток" ВС РФ с 3 по 8 мая до начала перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжила продвижение в глубину обороны РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:53:00+03:00
2025-05-09T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ с 3 по 8 мая до начала перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, противник потерял в зоне действия группировки более 1255 военнослужащих, танк и 27 орудий артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1255 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ

Минобороны: "Восток" до начала перемирия уничтожил более 1255 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ с 3 по 8 мая до начала перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, противник потерял в зоне действия группировки более 1255 военнослужащих, танк и 27 орудий артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1255 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала