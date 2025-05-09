https://ria.ru/20250509/vostok-2016015658.html

Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ

Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025

Группировка "Восток" с 3 по 8 мая уничтожила более 1255 военных ВСУ

Группировка войск "Восток" ВС РФ с 3 по 8 мая до начала перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжила продвижение в глубину обороны РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:53:00+03:00

2025-05-09T12:53:00+03:00

2025-05-09T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" ВС РФ с 3 по 8 мая до начала перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ, противник потерял в зоне действия группировки более 1255 военнослужащих, танк и 27 орудий артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1255 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)