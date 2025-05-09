Рейтинг@Mail.ru
Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:49 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/volodin-2015934751.html
Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ
Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность поколению победителей, освободивших Родину и спасших мир от фашизма, и призвал помнить, какой ценой... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:49:00+03:00
2025-05-09T09:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
вячеслав володин
госдума рф
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_0:3:2735:1541_1920x0_80_0_0_dab11e65a5cda32c7386f057a1721fbf.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность поколению победителей, освободивших Родину и спасших мир от фашизма, и призвал помнить, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. "Поздравляю Вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым. Бесконечная благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма, подаривших свободу миллионам людей. Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память о героях. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду", - написал Володин в поздравлении с Днем Победы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2015928258.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_e8a5baf6fde1d6483459e20fc495891d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ

Володин поблагодарил победителей, освободивших Родину и спасших мир от фашизма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность поколению победителей, освободивших Родину и спасших мир от фашизма, и призвал помнить, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне.
"Поздравляю Вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым. Бесконечная благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма, подаривших свободу миллионам людей. Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память о героях. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду", - написал Володин в поздравлении с Днем Победы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ.

Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем Победы
Вчера, 09:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала