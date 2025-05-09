https://ria.ru/20250509/volodin-2015934751.html

Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ

Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

Володин выразил благодарность поколению победителей ВОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность поколению победителей, освободивших Родину и спасших мир от фашизма, и призвал помнить, какой ценой... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:49:00+03:00

2025-05-09T09:49:00+03:00

2025-05-09T09:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

вячеслав володин

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность поколению победителей, освободивших Родину и спасших мир от фашизма, и призвал помнить, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. "Поздравляю Вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. Героизм, мужество и самоотверженность солдат, офицеров, тружеников тыла. Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым. Бесконечная благодарность поколению победителей, освободивших Родину, спасших мир от фашизма, подаривших свободу миллионам людей. Всегда будем помнить, какой ценой была достигнута Победа. Чтить память о героях. Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду", - написал Володин в поздравлении с Днем Победы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, которое опубликовано на сайте РПЦ.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015928258.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь