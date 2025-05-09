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Власти Чандигарха предупредили о возможном нападении с воздуха

Власти Чандигарха предупредили о возможном нападении с воздуха - РИА Новости, 09.05.2025

Власти Чандигарха предупредили о возможном нападении с воздуха

Власти расположенного в 250 километрах от столицы Индии города Чандигарх предупредили о возможном нападении, распространив соответствующее заявление и включив... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:43:00+03:00

2025-05-09T07:43:00+03:00

2025-05-09T07:43:00+03:00

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операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Власти расположенного в 250 километрах от столицы Индии города Чандигарх предупредили о возможном нападении, распространив соответствующее заявление и включив сирены. "Со станции ВВС поступило предупреждение о возможном нападении с воздуха. Включены сирены. Всем рекомендуется оставаться в помещениях и держаться подальше от балконов", - говорится в официальном заявлении администрации Чандигарха. Ранее в пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/pakistan-2015861466.html

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в мире, индия, чандигарх, пакистан, операция синдур в пакистане