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Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль

Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль - РИА Новости, 09.05.2025

Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет не отменял визит в Израиль, а лишь перенёс его из-за участия в поездке президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщил в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:29:00+03:00

2025-05-09T19:29:00+03:00

2025-05-09T19:29:00+03:00

в мире

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пит хегсет

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исраэль кац

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не отменял визит в Израиль, а лишь перенёс его из-за участия в поездке президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщил в пятницу официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл. "Министр Хегсет не отменял свою поездку в Израиль. Его пригласили присоединиться к поездке президента Трампа на Ближний Восток на следующей неделе, и он считает за честь это сделать. Глава Пентагона с нетерпением ждёт визита к нашему союзнику Израилю в ближайшем будущем", — написал Парнелл в соцсети X. Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Хегсет якобы отменил визит, который планировался на 12 мая. По данным израильских СМИ, в рамках поездки он намеревался провести переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп совершит турне по странам Ближнего Востока с 13 по 16 мая. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20240927/ssha-1975176278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ближний восток, сша, пит хегсет, дональд трамп, исраэль кац, министерство обороны сша