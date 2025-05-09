Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль
Пентагон: министр обороны США Хегсет не отменял визит в Израиль, а перенес его
© AP Photo / Jacquelyn MartinГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не отменял визит в Израиль, а лишь перенёс его из-за участия в поездке президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщил в пятницу официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл.
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"Министр Хегсет не отменял свою поездку в Израиль. Его пригласили присоединиться к поездке президента Трампа на Ближний Восток на следующей неделе, и он считает за честь это сделать. Глава Пентагона с нетерпением ждёт визита к нашему союзнику Израилю в ближайшем будущем", — написал Парнелл в соцсети X.
Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Хегсет якобы отменил визит, который планировался на 12 мая. По данным израильских СМИ, в рамках поездки он намеревался провести переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп совершит турне по странам Ближнего Востока с 13 по 16 мая. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.
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