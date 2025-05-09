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Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль - РИА Новости, 09.05.2025
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19:29 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vizit-2016105780.html
Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль
Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль - РИА Новости, 09.05.2025
Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль
Министр обороны США Пит Хегсет не отменял визит в Израиль, а лишь перенёс его из-за участия в поездке президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщил в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:29:00+03:00
2025-05-09T19:29:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
сша
пит хегсет
дональд трамп
исраэль кац
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не отменял визит в Израиль, а лишь перенёс его из-за участия в поездке президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщил в пятницу официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл. "Министр Хегсет не отменял свою поездку в Израиль. Его пригласили присоединиться к поездке президента Трампа на Ближний Восток на следующей неделе, и он считает за честь это сделать. Глава Пентагона с нетерпением ждёт визита к нашему союзнику Израилю в ближайшем будущем", — написал Парнелл в соцсети X. Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Хегсет якобы отменил визит, который планировался на 12 мая. По данным израильских СМИ, в рамках поездки он намеревался провести переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп совершит турне по странам Ближнего Востока с 13 по 16 мая. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.
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в мире, израиль, ближний восток, сша, пит хегсет, дональд трамп, исраэль кац, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Исраэль Кац, Министерство обороны США
Пентагон опроверг сообщения об отмене визита Хегсета в Израиль

Пентагон: министр обороны США Хегсет не отменял визит в Израиль, а перенес его

© AP Photo / Jacquelyn MartinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не отменял визит в Израиль, а лишь перенёс его из-за участия в поездке президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщил в пятницу официальный представитель главы Пентагона Шон Парнелл.
«
"Министр Хегсет не отменял свою поездку в Израиль. Его пригласили присоединиться к поездке президента Трампа на Ближний Восток на следующей неделе, и он считает за честь это сделать. Глава Пентагона с нетерпением ждёт визита к нашему союзнику Израилю в ближайшем будущем", — написал Парнелл в соцсети X.
Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Хегсет якобы отменил визит, который планировался на 12 мая. По данным израильских СМИ, в рамках поездки он намеревался провести переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп совершит турне по странам Ближнего Востока с 13 по 16 мая. Он намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.
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В миреИзраильБлижний ВостокСШАПит ХегсетДональд ТрампИсраэль КацМинистерство обороны США
 
 
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