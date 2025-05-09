Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vino-2015896169.html
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду - РИА Новости, 09.05.2025
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду
Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:03:00+03:00
2025-05-09T02:03:00+03:00
общество
абрау-дюрсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - РИА Новости. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он. По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства. "Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.
https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, абрау-дюрсо
Общество, Абрау-Дюрсо
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду

Винодел Катаржин: вино должно гармонично дополнять еду

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - РИА Новости. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он.
По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства.
"Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Эксперт рассказал, какая минимальная цена должна быть у бутылки вина
Вчера, 03:34
 
ОбществоАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала