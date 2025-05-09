https://ria.ru/20250509/vino-2015896169.html
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду - РИА Новости, 09.05.2025
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду
Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:03:00+03:00
2025-05-09T02:03:00+03:00
2025-05-09T02:03:00+03:00
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - РИА Новости. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он. По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства. "Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.
https://ria.ru/20250508/vino-2015721521.html
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общество, абрау-дюрсо
Эксперт объяснил, как подобрать вино к блюду
Винодел Катаржин: вино должно гармонично дополнять еду
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - РИА Новости. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он.
По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства.
"Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.