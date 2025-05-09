https://ria.ru/20250509/veterany-2015950375.html

Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин

Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин

Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, заявил президент Ри ВлаФимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:25:00+03:00

2025-05-09T10:25:00+03:00

2025-05-09T10:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015947374_0:158:3176:1944_1920x0_80_0_0_f1e07fd53957bc42b2aeaa23905ecc90.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, заявил президент Ри ВлаФимир Путин."Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны. Склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей", - сказал президент на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия