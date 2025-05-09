https://ria.ru/20250509/veterany-2015950375.html
Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин
Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин
Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, заявил президент Ри ВлаФимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T10:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015947374_0:158:3176:1944_1920x0_80_0_0_f1e07fd53957bc42b2aeaa23905ecc90.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, заявил президент Ри ВлаФимир Путин."Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны. Склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей", - сказал президент на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin-2015946527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015947374_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47a87a94457d8b741d6c256b0195b7d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Россия чтит каждого ветерана, заявил Путин
Путин заявил, что Россия чтит каждого ветерана Великой отечественной войны