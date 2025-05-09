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Ветеран ВОВ назвал победу над Германией невиданным в истории подвигом - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:06 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/veteran-2016018972.html
Ветеран ВОВ назвал победу над Германией невиданным в истории подвигом
Ветеран ВОВ назвал победу над Германией невиданным в истории подвигом - РИА Новости, 09.05.2025
Ветеран ВОВ назвал победу над Германией невиданным в истории подвигом
Победа над гитлеровской Германией стала невиданным в истории широкомасштабным народным подвигом советских людей, которые не только изгнали оккупантов со своей... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:06:00+03:00
2025-05-09T13:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
германия
восточная европа
майя санду
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Победа над гитлеровской Германией стала невиданным в истории широкомасштабным народным подвигом советских людей, которые не только изгнали оккупантов со своей земли, но и протянули руку помощи народам Восточной Европы, заявил РИА Новости проживающий в Молдавии ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов. На фронте Василий Семенович командовал расчетом станкового пулемёта "Максим", сражался в составе 259-го стрелкового полка 179-й Витебской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в освобождении Украины и Прибалтики. Дважды ранен, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги". "Это был, и следует подчеркнуть, невиданный в истории широкомасштабный народный подвиг, позволивший выстоять в этой суровой борьбе. Собравшись с силами, мы изгнали оккупантов, протянули руку помощи народам Восточной Европы и внесли решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. И как венец торжества справедливости — водрузили Знамя Победы над Рейхстагом", - сказал Литвинов. По его мнению, нынешнему и грядущему поколению народов бывшего Советского Союза необходимо хорошо знать, за что боролись советские люди, какой ценой завоёвана Победа. "Иначе трудно понять её величие и значение… Прошедшая война — это прежде всего каждодневное великое мужество, терпение и тяжкий труд фронтовиков на грани жизни и смерти… О трудностях советских партизан, боровшихся в тылу врага, и говорить не приходится. А какая тяжесть легла на плечи работников тыла! Не забудем, что главной рабочей силой были женщины, которым помогали подростки и старики. Не доедая, не досыпая, работая на пределе человеческих возможностей, они по-настоящему ковали Победу", - пояснил Литвинов. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/veteran-2015917862.html
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молдавия
германия
восточная европа
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в мире, молдавия, германия, восточная европа, майя санду
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Германия, Восточная Европа, Майя Санду
Ветеран ВОВ назвал победу над Германией невиданным в истории подвигом

Ветеран Литвинов: победа над Германией стала невиданным народным подвигом

© РИА Новости / Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Победа над гитлеровской Германией стала невиданным в истории широкомасштабным народным подвигом советских людей, которые не только изгнали оккупантов со своей земли, но и протянули руку помощи народам Восточной Европы, заявил РИА Новости проживающий в Молдавии ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов.
На фронте Василий Семенович командовал расчетом станкового пулемёта "Максим", сражался в составе 259-го стрелкового полка 179-й Витебской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в освобождении Украины и Прибалтики. Дважды ранен, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги".
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"Это был, и следует подчеркнуть, невиданный в истории широкомасштабный народный подвиг, позволивший выстоять в этой суровой борьбе. Собравшись с силами, мы изгнали оккупантов, протянули руку помощи народам Восточной Европы и внесли решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. И как венец торжества справедливости — водрузили Знамя Победы над Рейхстагом", - сказал Литвинов.
По его мнению, нынешнему и грядущему поколению народов бывшего Советского Союза необходимо хорошо знать, за что боролись советские люди, какой ценой завоёвана Победа.
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"Иначе трудно понять её величие и значение… Прошедшая война — это прежде всего каждодневное великое мужество, терпение и тяжкий труд фронтовиков на грани жизни и смерти… О трудностях советских партизан, боровшихся в тылу врага, и говорить не приходится. А какая тяжесть легла на плечи работников тыла! Не забудем, что главной рабочей силой были женщины, которым помогали подростки и старики. Не доедая, не досыпая, работая на пределе человеческих возможностей, они по-настоящему ковали Победу", - пояснил Литвинов.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
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После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияГерманияВосточная ЕвропаМайя Санду
 
 
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