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Ветеран назвал День Победы праздником советского народа - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:55 09.05.2025 (обновлено: 12:34 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/veteran-2015994126.html
Ветеран назвал День Победы праздником советского народа
Ветеран назвал День Победы праздником советского народа - РИА Новости, 09.05.2025
Ветеран назвал День Победы праздником советского народа
День Победы – это праздник в первую очередь советского народа, болью выстраданный и омытый слезами радости, сказал РИА Новости ветеран Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:55:00+03:00
2025-05-09T12:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ссср
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. День Победы – это праздник в первую очередь советского народа, болью выстраданный и омытый слезами радости, сказал РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов. На фронте Василий Семенович командовал расчетом станкового пулемёта "Максим", сражался в составе 259-го стрелкового полка 179-й Витебской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в освобождении Украины и Прибалтики. Дважды ранен, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги". "Предстоящее 80-летие победоносного завершения Великой Отечественной войны будет отмечать всё прогрессивное человечество. Но День Победы - это праздник прежде всего советского народа. Праздник поистине всенародный, болью выстраданный и слезами радости омытый", - сказал Литвинов. Он напомнил, что Великая Отечественная война многонационального советского народа была одной из величайших и кровопролитнейших войн в истории человечества и главной составной частью Второй мировой войны. "В этой войне мы вели порой архитяжёлую, отчаянную, но справедливую борьбу за свободу и независимость родного социалистического Отечества и потому победили. Победа досталась нам дорогой ценой. Сотни разрушенных и сожжённых городов и посёлков. Неслыханные бедствия и страдания, внезапно обрушившиеся на миллионы советских людей. Всё это надо было пережить и преодолеть во что бы то ни стало. Потребовалось максимальное напряжение духовных и физических сил всего советского народа - как на фронте, так и в тылу", - пояснил ветеран. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html
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россия, ссср, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветеран назвал День Победы праздником советского народа

Ветеран Литвинов назвал День Победы праздником прежде всего советского народа

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны Василий Семенович Литвинов и посол РФ в Молдавии Олег Озеров
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Семенович Литвинов и посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Ветеран Великой Отечественной войны Василий Семенович Литвинов и посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. День Победы – это праздник в первую очередь советского народа, болью выстраданный и омытый слезами радости, сказал РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов.
На фронте Василий Семенович командовал расчетом станкового пулемёта "Максим", сражался в составе 259-го стрелкового полка 179-й Витебской Краснознаменной дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Принимал участие в освобождении Украины и Прибалтики. Дважды ранен, награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги".
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"Предстоящее 80-летие победоносного завершения Великой Отечественной войны будет отмечать всё прогрессивное человечество. Но День Победы - это праздник прежде всего советского народа. Праздник поистине всенародный, болью выстраданный и слезами радости омытый", - сказал Литвинов.
Он напомнил, что Великая Отечественная война многонационального советского народа была одной из величайших и кровопролитнейших войн в истории человечества и главной составной частью Второй мировой войны.
"В этой войне мы вели порой архитяжёлую, отчаянную, но справедливую борьбу за свободу и независимость родного социалистического Отечества и потому победили. Победа досталась нам дорогой ценой. Сотни разрушенных и сожжённых городов и посёлков. Неслыханные бедствия и страдания, внезапно обрушившиеся на миллионы советских людей. Всё это надо было пережить и преодолеть во что бы то ни стало. Потребовалось максимальное напряжение духовных и физических сил всего советского народа - как на фронте, так и в тылу", - пояснил ветеран.
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За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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