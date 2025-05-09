https://ria.ru/20250509/veteran-2015917862.html

Сербский ветеран рассказал, как освобождали Белград

Сербский ветеран рассказал, как освобождали Белград - РИА Новости, 09.05.2025

Сербский ветеран рассказал, как освобождали Белград

Югославские партизаны вместе с танками и РСЗО Красной Армии освобождали Белград, времени на долгие разговоры с красноармейцами тогда не было, но об их помощи... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:24:00+03:00

2025-05-09T08:24:00+03:00

2025-05-09T08:24:00+03:00

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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Югославские партизаны вместе с танками и РСЗО Красной Армии освобождали Белград, времени на долгие разговоры с красноармейцами тогда не было, но об их помощи помнят до сих пор, рассказал РИА Новости сербский ветеран, полковник авиации в отставке Любиша Антониевич. Сейчас полковнику авиации 98 лет, а в ряды Народно-освободительной армии Югославии он вступил гимназистом, прямо в школьной форме, 12 октября 1944 года, тогда же впервые взял в руки винтовку. Танки и бронетехника 4-го гвардейского механизированного корпуса Красной Армии генерал-полковника Владимира Жданова (позже Героя Советского союза и Героя Югославии) с 14 до 20 октября ломали ожесточенное сопротивление немцев на белградских улицах, заходя в город с юга, вместе с ними действовала партизанская пехота. "В эти моменты у нас было немного личных контактов с красноармейцами. Но от их танков мы получили большую помощь на улице царя Душана недалеко от Дуная", - рассказал ветеран. Перед штурмом Калемегданской крепости в центре Белграда он с товарищами впервые увидел в действии советскую БМ-13 "Катюша", которая произвела на них сильное впечатление. "Мы с оружием сбежались на звук, а там грузовик, направляющие и только "вжжж" слышно от ракет", - вспоминает Антониевич. По словам ветерана, его Третья пролетарская Краишская бригада Первой пролетарской дивизии тогда освобождала район Дорчол и Калемегданскую крепость. "Первым делом мы заняли электростанцию, удерживали ее, чтобы у города после было электричество. Двадцатого октября второй батальон, в котором был я, под командой Джуро Ковачевича пошел на штурм крепости и рядом с церковью Ружица мы водрузили Красное знамя, такое же было потом на Рейхстаге. Мы разбили немцев, которые были с этой стороны и пробились к памятнику Победителю (памятник героям Первой мировой на противоположном краю крепости - ред.), где соединились с другими частями Первой пролетарской и Восьмой черногорской дивизией, крепость была взята", - подчеркнул Антониевич. Как вспоминает ветеран, между собой югославские партизаны и красноармейцы в перерывах между боями общались на смеси славянских языков, показывая "руками и ногами". Любиша, которому тогда было 17 лет, запомнил, как красноармеец - водитель грузовика, который на вид был еще моложе, угощал его, некурящего, болгарскими сигаретами и сказал, что дошел до Белграда от самого Сталинграда. Однополчанин Антониевича выменял у советских солдат красноармейскую металлическую звездочку за трофейные немецкие часы и очень ей гордился, потому что "нам санитарки шили красные звезды из грубого сукна, а у него теперь была с серпом и молотом". После освобождения Белграда Антониевич был ранен на Сремском фронте на северо-западе страны, в его теле остались осколки, но он решил связать свою жизнь с военной службой. По окончании войны поступил с группой югославов в 1-е Московское Краснознаменное авиационно-техническое училище связи. После 1948 года возглавил метеорологическую станцию на военном аэродроме в Земуне в пригороде Белграда, через несколько лет был назначен начальником всей метеорологической службы ВВС Югославии. Полковник запаса, пока позволяло здоровье, выступал перед учениками школы Посольства России в Сербии, рассказывал об освобождении Белграда партизанами и красноармейцами. Сейчас у него самого пятеро внуков и 11 правнуков. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015267705.html

https://ria.ru/20250509/vov-2010299078.html

https://ria.ru/20250508/serbiya-2015887029.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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справки, белград (город), югославия, сербия, иосип броз тито, ил-18