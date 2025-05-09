https://ria.ru/20250509/veteran-2015900220.html
Израильский ветеран призвал судить нацистов, бежавших после войны в Канаду
Израильский ветеран призвал судить нацистов, бежавших после войны в Канаду - РИА Новости, 09.05.2025
Израильский ветеран призвал судить нацистов, бежавших после войны в Канаду
Нацистских преступников, сбежавших после Второй мировой войны в Канаду, некоторые из которых до сих пор живы, необходимо судить и наказывать, а сведение счетов... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:54:00+03:00
2025-05-09T03:54:00+03:00
2025-05-09T03:54:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Нацистских преступников, сбежавших после Второй мировой войны в Канаду, некоторые из которых до сих пор живы, необходимо судить и наказывать, а сведение счетов с ними должно быть святой обязанностью, заявил РИА Новости ветеран Великой отечественной войны, проживающий в Израиле, Абрам Гуткович. "Израиль не должен, а обязан делать это. Это наша святая обязанность рассчитаться с ними. Преступников, которые до сих пор живы, надо судить и наказывать. Иначе это очень плохо кончится", - рассказал ветеран, который в 1945 году в составе Красной армии дошел до Берлина. Так Гуткович прокомментировал нежелание властей Канады раскрыть данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны. Тринадцатого марта этого года Гуткович отметил свой 100-летний юбилей, а посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил ему в этот день юбилейную медаль в честь победы в Великой Отечественной войне. Гуткович родился в марте 1925 года в поселке Улла Витебской области. В 1942 году, в возрасте 17 лет, отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Гуткович служил артиллеристом в 39-м зенитно-артиллерийском дивизионе, который принимал участие в разгроме укрепрайонов возле блокадного Ленинграда, в операции "Багратион", освобождении Белоруссии, Польши и полном разгроме немецких войск. В 1945 году после ранения вернулся в строй и дошел до Берлина, где на стене Рейхстага расписался: "Абрам Гуткович, еврей". Ветеран рассказал корреспонденту РИА Новости, что решил дойти до Берлина даже несмотря на ранение, так как у него были "свои счеты с Германией". "Немцы расстреляли 27 родственников в Бешенковичском районе (Витебская область - ред.). Детей бросали в ямы и закапывали живьем. Начальник штаба сказал - поехали. Мы уехали из госпиталя в часть и пошли на Берлин. Я пошел только с условием, что встану за орудие и буду лупить по Берлину по снаряду за каждого родственника", - вспоминает Гуткович. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена. В сентябре 2024 года издание Globe and Mail сообщало, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html
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в мире, канада, берлин (город), витебская область, анатолий викторов, джастин трюдо
В мире, Канада, Берлин (город), Витебская область, Анатолий Викторов, Джастин Трюдо
Израильский ветеран призвал судить нацистов, бежавших после войны в Канаду
Ветеран Гуткович призвал судить нацистов, бежавших после войны в Канаду
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Нацистских преступников, сбежавших после Второй мировой войны в Канаду, некоторые из которых до сих пор живы, необходимо судить и наказывать, а сведение счетов с ними должно быть святой обязанностью, заявил РИА Новости ветеран Великой отечественной войны, проживающий в Израиле, Абрам Гуткович.
"Израиль не должен, а обязан делать это. Это наша святая обязанность рассчитаться с ними. Преступников, которые до сих пор живы, надо судить и наказывать. Иначе это очень плохо кончится", - рассказал ветеран, который в 1945 году в составе Красной армии дошел до Берлина.
Так Гуткович прокомментировал нежелание властей Канады раскрыть данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны.
Тринадцатого марта этого года Гуткович отметил свой 100-летний юбилей, а посол России в Израиле Анатолий Викторов
вручил ему в этот день юбилейную медаль в честь победы в Великой Отечественной войне.
Гуткович родился в марте 1925 года в поселке Улла Витебской области. В 1942 году, в возрасте 17 лет, отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Гуткович служил артиллеристом в 39-м зенитно-артиллерийском дивизионе, который принимал участие в разгроме укрепрайонов возле блокадного Ленинграда, в операции "Багратион", освобождении Белоруссии, Польши и полном разгроме немецких войск. В 1945 году после ранения вернулся в строй и дошел до Берлина, где на стене Рейхстага расписался: "Абрам Гуткович, еврей".
Ветеран рассказал корреспонденту РИА Новости, что решил дойти до Берлина
даже несмотря на ранение, так как у него были "свои счеты с Германией".
"Немцы расстреляли 27 родственников в Бешенковичском районе (Витебская область
- ред.). Детей бросали в ямы и закапывали живьем. Начальник штаба сказал - поехали. Мы уехали из госпиталя в часть и пошли на Берлин. Я пошел только с условием, что встану за орудие и буду лупить по Берлину по снаряду за каждого родственника", - вспоминает Гуткович.
В 2023 году экс-министр юстиции Канады
Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда премьер страны Джастин Трюдо
заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена.
В сентябре 2024 года издание Globe and Mail сообщало, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава
решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.