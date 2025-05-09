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В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах
В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах - РИА Новости, 09.05.2025
В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:34:00+03:00
2025-05-09T14:34:00+03:00
2025-05-09T14:34:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. "На территории соседней страны ведется пропагандистская война, часто используется антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказывается не имеющей под собой никаких оснований. Поэтому я прошу всех с осторожностью относиться ко всем подобным новостям, которые появляются в украинской пропаганде", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Министр уточнил, что "после получения подробностей или официальной информации" венгерская сторона "сможет с этим разобраться". "До тех пор я вынужден классифицировать это как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - добавил Сийярто. СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта.
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В мире, Технологии, Венгрия, Украина, Закарпатская область, Петер Сийярто, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах
Сийярто назвал заявление СБУ о двух шпионах пропагандой