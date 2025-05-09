https://ria.ru/20250509/vengrija-2016045955.html

В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах

В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах - РИА Новости, 09.05.2025

В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:34:00+03:00

2025-05-09T14:34:00+03:00

2025-05-09T14:34:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал украинской пропагандой заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. "На территории соседней страны ведется пропагандистская война, часто используется антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказывается не имеющей под собой никаких оснований. Поэтому я прошу всех с осторожностью относиться ко всем подобным новостям, которые появляются в украинской пропаганде", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Министр уточнил, что "после получения подробностей или официальной информации" венгерская сторона "сможет с этим разобраться". "До тех пор я вынужден классифицировать это как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - добавил Сийярто. СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии СБУ, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта.

https://ria.ru/20250508/vengrija-2015837786.html

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в мире, технологии, венгрия, украина, закарпатская область, петер сийярто, служба безопасности украины, вооруженные силы украины