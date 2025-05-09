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В Вене прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы
В Вене прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Вене прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы
В австрийской столице по случаю 80-летия со дня Победы над фашистской Германией прошли траурно-праздничные мероприятия с участием российского посла в Австрии... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:57:00+03:00
2025-05-09T23:57:00+03:00
2025-05-09T23:57:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. В австрийской столице по случаю 80-летия со дня Победы над фашистской Германией прошли траурно-праздничные мероприятия с участием российского посла в Австрии Дмитрия Любинского и дипкорпуса РФ. "Совместно с главами дипломатических миссий стран СНГ в Вене реализовали насыщенную программу памятных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы", - написал Любинский на своей странице в Facebook*. Торжества начались с вахты памяти на советском участке Центрального кладбища Вены, где покоятся 2623 бойца, погибших в боях в ходе венской наступательной операции. Имена более полутора тысяч героев, как отметил посол, остаются неизвестны. Далее состоялась традиционная церемония в центре Вены с возложением венков и цветов к памятнику советскому воину-освободителю на площади Шварценбергплатц. По окончанию церемонии состоялся праздничный прием в посольстве РФ. "С удовлетворением отмечаем, что почтить память героев-красноармейцев всех национальностей вместе с нами сегодня пришли не только наши коллеги и друзья из стран СНГ, многочисленные соотечественники, но и неравнодушные австрийцы. Мы вместе! Никто не забыт, ничто не забыто!", - добавил Любинский.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250509/zakharova-2016122394.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вена, Германия, Дмитрий Любинский, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Австрия
В Вене прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы
В Вене по случаю 80-летия Победы прошли траурно-праздничные мероприятия