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Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
00:24 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vatikan-2015892987.html
Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV
Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV - РИА Новости, 09.05.2025
Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV
Ватикан показал видео с только что избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллы, где ему аплодируют кардиналы, проголосовавшие за него на конклаве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:24:00+03:00
2025-05-09T00:24:00+03:00
религия
ватикан
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ВАТИКАН, 9 мая – РИА Новости. Ватикан показал видео с только что избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллы, где ему аплодируют кардиналы, проголосовавшие за него на конклаве. В видеоролике, опубликованном официальным медиапорталом Святого престола Vatican News, папа Лев XIV предстает одетым уже как понтифик. Это значит, что он уже согласился возглавить Церковь и побывал в так называемой "Комнате плача" - ризнице Сикстинской капеллы, где выбрал белую сутану и другие атрибуты папского облачения. В Капелле новый Папа принял поздравления членов коллегии кардиналов, после чего покинул ее в сопровождения папского церемониймейстра архиепископа Диего Равелли. Дальше новый понтифик появляется на кадрах в молитве в Паолинской капелле, а затем приветствует рядовых сотрудников Ватикана. В четверг конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Прево. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.
https://ria.ru/20250508/papa-2015884461.html
https://ria.ru/20250508/gensek-2015883722.html
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ватикан
Религия, Ватикан
Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV

Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллы

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 9 мая – РИА Новости. Ватикан показал видео с только что избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллы, где ему аплодируют кардиналы, проголосовавшие за него на конклаве.
В видеоролике, опубликованном официальным медиапорталом Святого престола Vatican News, папа Лев XIV предстает одетым уже как понтифик. Это значит, что он уже согласился возглавить Церковь и побывал в так называемой "Комнате плача" - ризнице Сикстинской капеллы, где выбрал белую сутану и другие атрибуты папского облачения.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Католической церкви объяснили быстрое избрание нового папы
Вчера, 22:37
В Капелле новый Папа принял поздравления членов коллегии кардиналов, после чего покинул ее в сопровождения папского церемониймейстра архиепископа Диего Равелли. Дальше новый понтифик появляется на кадрах в молитве в Паолинской капелле, а затем приветствует рядовых сотрудников Ватикана.
В четверг конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Прево. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.
Новый папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Генсек ООН поздравил папу Льва XIV с избранием
Вчера, 22:28
 
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