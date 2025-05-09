https://ria.ru/20250509/vatikan-2015892987.html

Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV

Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV - РИА Новости, 09.05.2025

Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV

Ватикан показал видео с только что избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллы, где ему аплодируют кардиналы, проголосовавшие за него на конклаве. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T00:24:00+03:00

2025-05-09T00:24:00+03:00

2025-05-09T00:24:00+03:00

религия

ватикан

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ВАТИКАН, 9 мая – РИА Новости. Ватикан показал видео с только что избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллы, где ему аплодируют кардиналы, проголосовавшие за него на конклаве. В видеоролике, опубликованном официальным медиапорталом Святого престола Vatican News, папа Лев XIV предстает одетым уже как понтифик. Это значит, что он уже согласился возглавить Церковь и побывал в так называемой "Комнате плача" - ризнице Сикстинской капеллы, где выбрал белую сутану и другие атрибуты папского облачения. В Капелле новый Папа принял поздравления членов коллегии кардиналов, после чего покинул ее в сопровождения папского церемониймейстра архиепископа Диего Равелли. Дальше новый понтифик появляется на кадрах в молитве в Паолинской капелле, а затем приветствует рядовых сотрудников Ватикана. В четверг конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Прево. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.

https://ria.ru/20250508/papa-2015884461.html

https://ria.ru/20250508/gensek-2015883722.html

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