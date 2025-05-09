https://ria.ru/20250509/vandaly-2016042359.html

В Базеле вандалы пытались облить краской памятник красноармейцам

В Базеле вандалы пытались облить краской памятник красноармейцам - РИА Новости, 09.05.2025

В Базеле вандалы пытались облить краской памятник красноармейцам

Вандалы попытались облить краской памятник красноармейцам в швейцарском Базеле накануне 9 Мая, местные власти оперативно ликвидировали последствия, заявил... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:25:00+03:00

2025-05-09T14:25:00+03:00

2025-05-09T14:42:00+03:00

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БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Вандалы попытались облить краской памятник красноармейцам в швейцарском Базеле накануне 9 Мая, местные власти оперативно ликвидировали последствия, заявил российским журналистам посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин."Традиционная церемония на кладбище Хёрнли в Базеле прошла весьма успешно, несмотря на то, что накануне мероприятия неизвестными вандалами были совершены попытки осквернить памятник, испачкав его краской", - сказал он.Гармонин добавил, что местные кантональные власти самостоятельно и оперативно ликвидировали последствия вандализма."Я хотел бы выразить нашу признательность федеральным властям и кантональным властям Базеля за четкую работу по обеспечению безопасности празднования Дня Победы на кладбище в Хёрнли", - подчеркнул посол.Дипломат отметил, что сразу после завершения церемонии возложения венков главами посольств и дипмиссий стран СНГ всем желающим был предоставлен свободный доступ к мемориалу советским солдатам, чтобы они могли отдать дань памяти павшим."Особенно меня порадовало то, сколько соотечественников пришли сегодня поклониться советским воинам, которые покоятся в Хёрнли! Приходили целыми семьями, от мала до велика! Сомнений нет: память об исторической правде и Победе в нашей диаспоре жива и передается подрастающим поколениям. Было много и неравнодушных швейцарских граждан. Уверен, что с каждым годом число желающих принять участие в Дне Победы в Базеле будет только расти", - заключил Гармонин.

https://ria.ru/20250507/varvar-2015544299.html

https://ria.ru/20250502/pamyatnik-2014708874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, базель, россия